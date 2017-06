Bộ trưởng KH&ĐT: Gương mẫu bỏ luôn quy hoạch sân golf

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, sắp tới Bộ sẽ gương mẫu bỏ luôn quy hoạch sân g

Trao đổi với báo chí bên hành lang QH sáng nay, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay. Điều đó là cần cho quốc gia, cái gì lợi nhất, cái gì tốt nhất thì phải làm.

Với nhiều ý kiến về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang quá tải, trong khi sân golf bên cạnh lại thông thoáng, quan điểm của Bộ trưởng như thế nào?

Các bạn biết rồi, nhu cầu đi lại quá lớn, sân bay Long Thành thì chưa thể làm ngày một ngày hai. Bây giờ việc mở rộng là cần thiết và cấp bách rồi.

Còn phương án mở rộng thế nào do Bộ GTVT, mở bên nào, cần lấy ở đâu, cần làm những gì là Bộ GTVT phải quyết định đầu tiên, khi cần phải lấy diện tích đất sân golf thì phải bàn với chủ đầu tư và Bộ Quốc phòng.

Quyết định của Bộ GTVT phải tham khảo ý kiến của TP.HCM, trưng cầu ý kiến người dân, nếu nói không mở rộng thì không làm được?

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Ngọc Thắng

Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm về phương án mở rộng và trình Chính phủ để quyết, dựa trên hiệu quả, dựa trên ngân sách. Còn nếu phải cần đến thì vẫn phải làm thôi.

Ông đánh giá thế nào về quy hoạch sân golf hiện nay?

Sắp tới Bộ KH&ĐT sẽ gương mẫu bỏ luôn quy hoạch sân golf đi. Đây là loại quy hoạch sản phẩm không cần thiết. Bây giờ Bộ trình luật Quy hoạch theo hướng đó để các địa phương quyết định và chuyển thành điều kiện, tức đầu tư có điều kiện.

Nghĩa là muốn xây dựng sân golf, phải đáp ứng một số điều kiện. Ví dụ như không được sử dụng đất lúa, đất quốc phòng an ninh, đất bảo tồn văn hóa. Không vi phạm những điều kiện như vậy mới được quyền làm.

Xây 5 hay 10 sân là do địa phương quyết định, hiệu quả do nhà đầu tư tính toán chứ Nhà nước không nên can thiệp. Việc này còn phụ thuộc vào thị trường, thị trường người ta thấy hiệu quả thì người ta làm. Đất cát, đất sình lầy, đất không khai thác thì tại sao mình lại hạn chế để cho hay không cho.

Nên kế hoạch sắp tới, tôi đã chỉ đạo rồi, chuyển quy hoạch sân golf hiện nay đang làm sang đầu tư có điều kiện, bỏ luôn quy hoạch đó đi để kiểm soát bằng điều kiện.

Nhà nước chỉ kiểm soát

Nhưng thực tế có tình trạng đáng lo đầu vào sân golf thì đảm bảo điều kiện nhưng sau đó làm biệt thự, nhà hàng, không đúng với chức năng, rồi tình trạng tỉnh nào cũng mọc lên sân golf?

Trong các văn bản quy định làm sân golf là chỉ làm sân golf, khi anh đã làm sai là có quy định riêng.

Còn việc tỉnh nào cũng có sân golf thì chả có vấn đề gì, nếu họ có nhu cầu. Nhà đầu tư phải tính toán và chịu trách nhiệm về hiệu quả của mình nên chúng ta không lo thay việc đó.

Còn một khi đã làm sân golf là sân golf.

Đây có phải là nội dung quy định trong dự luật Quy hoạch QH đang thảo luận?

Trong luật Quy hoạch đang làm có nội dung này. Như tôi đã nói sẽ chuyển quy hoạch sân golf thành đầu tư có điều kiện, lành mạnh và Nhà nước chỉ kiểm soát.

Ví dụ như anh lấy đất lúa, đất quốc phòng an ninh, đất bảo tồn văn hóa làm là không được.

Thứ 2 là khống chế mỗi sân gôn bao nhiêu diện tích để tránh chuyện các địa phương cấp diện tích lớn hơn nhu cầu thực tế.

Ví dụ quy định 1 sân 18 lỗ trung bình chỉ 70 ha. Nếu không có quy định đấy người ta cần 100 ha, người ta xin 200- 300 ha để làm việc khác, rất phức tạp. Thực tế chuyện này đã xảy ra nhiều.

Vậy những sân golf hiện nay đang tồn tại không đáp ứng được các điều kiện như ông nói thì có xử lý, thu hồi không?

Không, những dự án đã làm trước khi có quy định mình không hồi tố được. Luật pháp của mình là không hồi tố.

Thu Hằng - Hương Quỳnh