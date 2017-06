Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào truy sát lúc nửa đêm

Khi đang chuẩn bị ngủ, anh Dũng phát hiện một nhóm côn đồ khoảng 20 người mang theo hung khí lao vào nhà đập phá đồ đạc.

Theo phản ánh của gia đình anh Trần Văn Dũng (trú tại xóm 4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), vào khoảng 00h ngày 9/6, anh Dũng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với một người đàn ông tên T. trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngôi nhà anh Dũng bị nhóm côn đồ đập phá

Sau đó, anh Dũng về nhà nằm nghỉ. Khi anh này vừa về nhà được khoảng 15 phút, trong lúc đang nằm chuẩn bị ngủ, khi nhìn qua cửa sổ bằng kính, anh Dũng phát hiện một nhóm côn đồ khoảng gần 20 người mang theo hung khí là gậy, kiếm, dao, tuýp sắt đứng ngay trước cửa nhà.

Thấy vậy, anh Dũng liền bật dậy thì nhóm côn đồ này liền cầm hung khí và gạch ở trước cửa nhà ném vào trong nhà.

Ngay sau đó, anh Dũng liền hô hoán mọi người trong gia đình bỏ chạy ra khu vực sau nhà. Còn nhóm côn đồ sau đó đã phá cửa chính nhà anh Dũng và cầm hung khí lao vào đập phá nhà như cửa kính, xe máy, ti vi...Trong lúc ngăn cản không cho nhóm côn đồ đập phá đồ đạc, anh Dũng đã bị một nam thanh niên trong nhóm này chém vào vai bị thương nặng.

Ngay sau đó, anh Dũng đã đến Công an phường Trung Văn trình báo sự việc. Anh Dũng được đưa đến BV 103 để điều trị.

Đồ đạc cũng bị đập phá

Cũng theo người nhà anh Dũng phản ánh, trong lúc nhóm côn đồ này xông vào nhà đập phá, gia đình anh đã mất một chiếc túi xách bên trong có chứa 5 triệu đồng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Trung Văn xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn và cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vu của Công an phường Trung Văn và Công an quận Nam Từ Liêm đang vào cuộc điều tra và truy tìm những kẻ gây án.

Hiện, cơ quan công an vẫn chưa xác định rõ được nhóm thanh niên gây ra sự việc trên.

Nhị Tiến