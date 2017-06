Ô tô nhập khẩu Ấn Độ sắp 'hết thời' tại Việt Nam?

Chỉ với 84 chiếc được nhập khẩu trong tháng 5, số lượng ô tô được nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ về Việt Nam đã giảm xuống thấp đáng kể so với năm ngoái.

Nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ giảm đi đáng kể

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, có tổng số 9.935 chiếc ô tô nguyên chiếc đã cập cảng vào Việt Nam, đạt trị giá 215,8 triệu USD. Tính đến hết tháng 5/2017, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam là 43.274 chiếc, đạt trị giá 878 triệu USD.

12 thị trường chủ yếu cung cấp xe nguyên chiếc cho thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục thay đổi đáng kể khi lượng xe nhập từ Ấn Độ, quốc gia từng được biết đến là thị trường cung cấp xe con cho Việt Nam đã giảm thấp chưa từng có. Cùng với đó là việc tăng nhập xe từ các quốc gia trong khu vực do lợi ích từ việc giảm thuế.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, trong tháng 5, chỉ có 84 chiếc ô tô từ Ấn Độ cập cảng Việt Nam, một con số thấp chưa từng có trong vòng vài năm trở lại đây.

Tháng trước, Việt Nam chỉ nhập 176 ô tô nguyên chiếc các loại từ thị trường này, giảm gần 3.000 chiếc so với tháng trước đó, giảm 1.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ giảm thấp.

Tính đến hết tháng 5, lượng xe từ quốc gia này về Việt Nam vào khoảng 5.000 chiếc và là quốc gia đứng thứ 3 trong các thị trường nhập khẩu xe chủ yếu của Việt Nam.

Trong khi đó, lượng xe nhập từ 2 quốc gia trong khu vực là Thái Lan và Indonesia tiếp tục tăng mạnh. Thái Lan đã trở thành quốc gia cung cấp nhiều xe nhất cho Việt Nam với 3.906 chiếc nhập về trong tháng 5, đạt trị giá 67,96 triệu USD. Tính từ đầu năm đến nay, Thái Lan trở thành quốc gia dẫn đầu về số lượng ô tô nhập khẩu nhiều vào Việt Nam với hơn 15.900 xe trong năm tháng đầu năm. Xếp sau là Indonesia với 2.702 chiếc nhập về trong tháng 5 và 8.683 chiếc từ đầu năm đến nay, đạt trị giá 150 triệu USD.

Lượng xe từ Thái Lan và Indonesia tiếp tục tăng do lợi ích từ việc thuế nhập khẩu trong khu vực giảm thêm 10% kể từ đầu năm 2017.

Giá xe từ Ấn Độ vẫn tiếp tục rẻ

Lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam không những giảm về lượng mà vẫn tiếp tục rẻ hơn. Tính trung bình, mỗi chiếc xe ô tô từ Ấn Độ cập cảng Việt Nam với giá 4.520 USD, tương đương với hơn 100 triệu đồng/chiếc.

Trong khi đó, trung bình giá xe từ Thái Lan về Việt Nam vào khoảng 410 triệu đồng/chiếc, còn Indonesia rẻ hơn, trung bình khoảng 390 triệu đồng/ chiếc.

Trước đó, theo phân tích từ Tổng cục Hải quan, ô tô từ Ấn Độ nhập về Việt Nam có mức giá rẻ nhất trong các quốc gia. Tính đến 15/3 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Ấn Độ nhập về Việt Nam đạt 4.780 chiếc, trị giá hơn 18 triệu USD. Như vậy, mức giá bình quân khai báo gần 3.798 USD/chiếc.

Cơ cấu xe ô tô có xuất xứ từ Ấn Độ nhập về Việt Nam từ đầu năm đến ngày 15/3 chủ yếu là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chiếm 99,98%. So với cùng kỳ năm 2016 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Ấn Độ được nhập về 970 chiếc, chiếm 86,5%, xe ô tô tải là 135 chiếc chiếm 12%, xe ô tô chuyên dụng 17 chiếc, chiếm 1,5%.

Bên cạnh đó, hai thị trường trong ASEAN xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam là Thái Lan và Indonesia. Xe ô tô nguyên chiếc các loại xuất xứ từ Thái Lan trong 2 tháng/2017 đạt 5.714 chiếc, trị giá 110 triệu USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Hai tháng đầu năm 2917, lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống xuất xứ Thái Lan chiếm 46,5% lượng ô tô nguyên chiếc các loại xuất xứ từ Thái Lan với 2.658 chiếc, trị giá 47 triệu USD, tăng 78,9% về lượng và tăng 2,2 lần về trị giá so với cùng thời gian năm 2016.

Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2017 có đơn giá bình quân gần 18.000 USD/chiếc, tăng mạnh so với đơn giá bình quân hơn 12.000 USD/chiếc của năm 2016. Tuy nhiên, xe tải mới là loại xe có số lượng nhập khẩu lớn nhất chiếm 53,3% trong tổng lượng xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Thái Lan, với 3.044 chiếc, trị giá 61 triệu USD, giảm 5,9% về lượng, và giảm 6,5% về trị giá so với cùng thời gian năm 2016.

Xe ô tô nguyên chiếc các loại xuất xứ từ Indonesia được nhập về trong 2 tháng đầu 2017 tăng mạnh 342,1% về lượng, và tăng 561,4% về trị giá so với cùng thời gian năm 2016, với 3.108 chiếc, trị giá 54 triệu USD. e ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 2.544 chiếc, chiếm tỷ trọng 81,9%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016 chỉ có 2 chiếc. Còn lại là xe tải với 564 chiếc, trị giá hơn 4 triệu USD, giảm 19,4% về lượng và 44,1% về trị giá so với cùng thời gian 2016.

(Theo Infonet)