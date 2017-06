Nghệ An vô địch Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ IV

Chiều 12/6, tại TP Huế, Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ IV năm 2017 đã bế mạc, khép lại những ngày tranh tài sôi nổi trên sân bóng của những người làm báo. Đội bóng phóng viên thường trú Nghệ An (Rclub Nghệ An) đã lên ngôi vô địch một cách đầy xứng đáng và thuyết phục.

Sau 2 ngày thi đấu với sự quyết tâm, nỗ lực hết mình các đội bóng tham gia giải đấu lần này đã mang đến cho khán giả những trận cầu rất hấp dẫn. Với lối đá sắc sảo, khả năng phối hợp ăn ý giữa các đồng đội và tận dụng tốt những cơ hội có được Rclub Nghệ An đã giành liên tiếp 4 trận thắng để tiến vào trận chung kết.

Tại trận chung kết của mùa giải năm nay, Rclub Nghệ An gặp RFC Huế và 2 đội đã thi đấu cống hiến cho khán giả một trận cầu hay, cân tài cân sức, nghẹt thở đến phút cuối cùng. Sau 50 phút thi đấu trên sân, cả hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Sau đó, hai đội bước vào những quả sút luân lưu đầy căng thẳng, áp lực và cuối cùng kết quả chung cuộc Rclub Nghệ An đã giành chiến thắng lên ngôi vô địch. RFC Huế cũng rất xuất sắc nhưng có phần thiếu may mắn nên giành ngôi vị á quân của mùa giải.

Ngoài ra, vị trí thứ 3 thuộc về FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh. Đội JFC Đà Nẵng đoạt giải phong cách. Nhiều giải thưởng cá nhân khác được trao cho các cầu thủ đến từ các đội.

Với 15 trận cầu nảy lửa sau 2 ngày khởi tranh, Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ IV năm 2017 đã chính thức kết thúc tốt đẹp với những giây phút thăng hoa xen lẫn những cảm giác khó quên.