Kẻ lạ mặt chém chủ nhà nghỉ rồi bỏ chạy

Sáng 11/6, một thanh niên đeo khẩu trang đến nhà nghỉ Việt Thanh do ông Phạm Văn Sỹ làm chủ để lấy giấy tờ tùy thân cho người quen. Trong lúc ông Sỹ ra phía trước đóng cổng thì gã thanh niên bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người chém ông Sỹ…

Theo đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Sỹ - Chủ nhà nghỉ Việt Thanh (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) gửi đến Công an thị trấn Dương Đông, Công an huyện Phú Quốc và báo đài trung ương, ông vừa bị một thanh niên đeo khẩu trang chém tại nhà nghỉ của ông vào sáng 11/6.

Cụ thể, ông Sỹ trình bày vào lúc 7h20 ngày 11/6, có hai người đi xe máy đến trước cổng nhà nghỉ. Một người bịt khẩu trang kín mặt vào trả chìa khóa phòng 34. Người này nói với nhân viên trả phòng, yêu cầu nhân viên trả lại CMND. Khi nhân viên nhà nghỉ yêu cầu thanh toán tiền phòng thì người thanh niên này bảo: khách ở phòng 34 thuê xe của anh này và đã làm mất xe…

Trước đó, vào ngày 10/6, đôi nam nữ này đến thuê phòng nghỉ số 34- Nhà nghỉ Việt Thanh (ảnh do chủ nhà nghỉ cung cấp)

“Trong lời qua tiếng lại, người thanh niên cứ nhìn trước nhìn sau nên tôi sinh nghi, tôi đi ra ngoài đóng cửa vào. Trong lúc tôi quay lưng đi thì người thanh niên này rút dao thủ sẵn trong người tiến về chỗ tôi định chém thì nhân viên lễ tân phát hiện, hô to : “Anh ơi coi chừng bị chém”. Tôi phản xạ kịp, gạt tay cầm dao của đối tượng. Người này bỏ chạy ra bên ngoài leo lên xe máy của một thanh niên khác đợi sẵn ở cổng”. Ông Sỹ kể.

Sau sự việc xảy ra, ông Sỹ gọi cho Công an thị trấn Dương Đông đến hiện trường, công an lấy lời khai và tạm giữ CMND của vị khách đã đến thuê phòng số 34 vào ngày 10/6 và con dao chém ông Sỹ. Hiện công an Phú Quốc tiếp nhận và đang điều tra vụ việc.

Sáng 11/6, có hai thanh niên đến nhà nghỉ, một người đeo khẩu trang vào trả phòng 34 nhưng sau đó rút dao chém ông Sỹ (ảnh do chủ nhà nghỉ cung cấp)

Nhà nghỉ Việt Thanh gần đây được dư luận biết đến từ vụ nhóm người lạ xông vào cơ sở kinh doanh này. Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 10/4, ông Sỹ có đơn tố cáo một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ của ông yêu cầu ngừng kinh doanh, đòi kiểm tra hành chính… Trong lúc lời qua tiếng lại thì một người rút súng dọa bắn. Sau đó, công an huyện Phú Quốc vào cuộc xác minh và khẳng định trong nhóm người lạ đến nhà ông Sỹ đều có lí do rõ ràng.

Ngoài ra, Trưởng công an huyện Phú Quốc xác nhận trong nhóm người đến nhà ông Sỹ có 2 cảnh sát điều tra và người rút súng là một trong hai cảnh sát điều tra đó.

Nguyễn Hành