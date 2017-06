Hàn Quốc: Triều Tiên dùng động cơ máy bay không người lái do Mỹ sản xuất

Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết một máy bay không người lái được tìm thấy ở gần biên giới giữa nước này với Triều Tiên hồi tuần trước có phần động cơ do Mỹ sản xuất.

Bức ảnh chụp vật thể được cho là máy bay không người lái Triều Tiên được tìm thấy ở Inje do truyền thông Hàn Quốc công bố (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 9/6 thông báo một người dân địa phương đã phát hiện ra một máy bay không người lái rơi trên một ngọn núi ở Inje, tỉnh Gangwon - khu vực gần biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hàn Quốc tin rằng đây là máy bay không người lái Triều Tiên, trước đó đã bay từ Triều Tiên sang Hàn Quốc để phục vụ mục đích do thám. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin máy bay này dài 1,8 m với độ sải cánh là 2,4 m. Máy bay không người lái này cũng giống với một chiếc từng được tìm thấy ở một hòn đảo phía tây cách đây 3 năm.

Một số nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết phần động cơ của máy bay không người lái Triều Tiên được phát hiện lần này là do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, công suất của động cơ này lớn gấp 3 lần so với động cơ của các máy bay không người lái Triều Tiên, vốn do Séc chế tạo, trước đây.

Cũng theo các nguồn tin trên, Hàn Quốc đã phát hiện một camera kỹ thuật số của Nhật Bản được gắn trên máy bay không người lái Triều Tiên lần này. Đây là sản phẩm không nằm trong danh sách cấm bị xuất khẩu sang Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Thành Đạt