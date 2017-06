Triển lãm tranh "Hương Sắc Việt Nam" tại Romania

Triển lãm tranh "Hương Sắc Việt Nam" do Văn Dương Thành diễn ra tại bảo tàng quốc gia “Village Museum”, Bucharest, Romania - 8/6-2/7/2017. 40 bức tranh với nhiều khổ lớn nhỏ trưng bày tại phòng triển lãm của bảo tàng được họa sĩ Văn Dương Thành vẽ trong 5 năm qua.

Bảo tàng quốc gia "Muzeul National al Satului ‘Dimitrie Gusti’ (National Village Museum)" là một viện bảo tàng không gian mở, nằm trong công viên lớn nhất tại thủ đô Bucharest của Rumani. Bảo tàng rộng hàng trăm hecta với những mẫu nhà folklor cổ kính từ khắp các vùng miền của Rumani.

Đây là nơi lưu giữ vốn cổ quý giá về văn hóa và kiến trúc, hội họa, âm nhạc của đất nước, con người Rumani (tương tự như Bảo tàng Dân tộc học của Việt Nam). Hàng ngày, bảo tàng đang đón hàng nghìn du khách đến để nghiên cứu, học tập và tham quan.

40 bức tranh với nhiều khổ lớn nhỏ (từ 50x60 cm đến rộng hơn 200 cm) được trưng bày tại phòng triển lãm của bảo tàng, họa sĩ Văn Dương Thành đã vẽ trong 5 năm qua - với đề tài phong cảnh làng quê, phố phường Việt Nam; bên cạnh đó là những cung điện nhà thờ, tu viện, rừng cây của Rumani. Với phong cách trừu tượng gợi hình và biểu hiện (chemi abstract & expressionist) hội họa Văn Dương Thành luôn là sự giao thoa giữa hơi thở của mỹ thuật dân gian Việt và hội họa châu Âu.

Được trưng bày trong triển lãm có hai bức chân dung sơn mài vẽ hai thần tượng nghệ thuật của Văn Dương Thành là danh họa Bùi Xuân Phái - bậc thầy về phố cổ Hà Nội và thiên tài Chopin của Ba Lan - người mà những bản nhạc buồn và ngẫu hứng đã đồng hành suốt tuổi thơ của Văn Dương Thành nâng cánh cho cô bé mồ côi cha vượt qua mọi chông gai gian khó để vươn tới hội họa.

Hai bức chân dung đều dùng sơn mài Việt Nam trên tấm toan gỗ dán vàng, bạc, vỏ trứng với nét vẽ đầy cảm xúc mãnh liệt, như sự tri ân thương nhớ và ngưỡng mộ vô vàn của tác giả.

Master Bùi Xuân Phái.

Chân dung Bùi Xuân Phái chỉ dùng màu đen và bạc, nét vẽ phóng khoáng với nụ cười dịu hiền nhân ái, đôi mắt sáng quắc trên khuôn mặt gầy guộc ẩn dưới chiếc mũ dạ muôn thuở của danh họa.

Chopin.

Trái lại chân dung Chopin chứa đầy màu sắc: xanh cây, xanh trời và vàng bạc lấp lánh - Chopin hiền dịu có chút yếm thế, môi hơi mỉm cười mơ màng trong thế giới âm thanh huyền hoặc, ông như người trên thiên đường lạc xuống trái đất, với âm nhạc kỳ diệu của mình nâng đỡ bao tâm hồn và làm đẹp cho nhân loại​.

Giai điệu Hạc Xanh.

Bước vào sảnh là bức tranh “Giai điệu Hạc Xanh” (2016, sơn dầu, 160×130) là mơ ước sum vầy hạnh phúc trong thiên nhiên tươi xanh trong trẻo. Có cả đàn con cháu chắt, cùng bố mẹ, ông bà cất cánh bên đầm nước với cây hoa cỏ dại.

Ô Quan Chưởng.

Bên trái là bức “Ô Quan Chưởng” (sơn dầu trên lụa 200 x 90 cm, 2009) với nhiều cây xà cừ, cửa ô nâu sậm, xích lô, xe đạp đỗ bên chân tường. Bút pháp trực họa vẽ một hơi với nhiều vệt bút màu nâu vẩy như dòng mưa, dòng thời gian, lịch sử đã trôi qua trên cửa ô duy nhất còn lại này.

Tiếp theo họa sĩ mời khán giả đến với ấn tượng tuổi thơ ở làng quê Việt qua những đầm sen hoa sen trắng đỏ, nồi niêu đất nặn của người nông dân, rồi đến những phố hàng Bạc, hàng Đường, hàng Mắm, góc phố Cầu Gỗ trong gam màu grey êm ái trên khổ toan 160x150, có thể nhìn thấy cảnh xe đạp, xích lô, dòng người tấp nập dù chỉ dùng nét gợi hình rất thoáng.

Mái nhà Hồ Tây dưới nắng vàng.

Bức “Mái nhà Hồ Tây dưới nắng vàng” - sơn dầu, 120x90, 5.2017 - Văn Dương Thành tập trung 1 gam vàng cam vàng nhạt và gợi vài nét đen của mái ngói, những ô cửa chớp nhấp nhô xa vắng.

“Sunshine by the West lake” (oil 108 x80, 17.5.2017) còn ướt nét sơn vẽ những mái nhà Tây Hồ trong ánh sáng xanh cây và nét vẩy của những đường dây điện chằng chịt.

Sunshine by the West lake.

Bộ tranh này được sáng tác từ phòng sáng tác của hội mỹ thuật Việt Nam vừa trong tuần trước. Vết bút dày cộp sơn óng ánh mãnh liệt, một bức tranh rất kiệm màu - chỉ dùng một gam màu - nhưng Văn Dương Thành đã tả rất hiện thực và truyền cảm mạnh mẽ cho người xem. Đây là bộ tranh đã được sáng tác đặc biệt -mà Thành đã vứt bỏ nhiều điều của cuộc sống; để bước đến một ngưỡng cửa mới mạnh bạo, trôi chảy; cố gắng hiểu bản thân mình để diễn đạt và có thể làm rung động bao tâm hồn khác.

Cuộc viễn du của Thành năm 2016 qua các miền đất Romania; đã đem lại bộ tranh vẽ các cánh rừng già cao vút cây tán rợp tối cả mặt đất; hương hoa lily và những cánh đồng lavender, những lâu đài Barocco vĩ đại, những tu viện kỳ thú trên đỉnh núi; những mái gỗ cũ kỹ vùng quê hẻo lánh đã khiến cho Văn Dương Thành xúc động và say sưa thể hiện trên toan vẽ. Có rất nhiều những đồng cảm giữa hai nền văn hóa, giữa hai nước đều có bề dày lịch sử, văn hóa, có nền âm nhạc, múa dân gian và hội họa đặc sắc.

Bran castle.

Bức “Bran castle” - sơn dầu, 100x90, 2016 (lâu đài Dracula huyền thoại, nổi tiếng của Rumani) đã được hội mỹ thuật tạo hình Romania triển lãm và in sách 2017, bộ tranh của bà cũng được đại sứ quán Việt Nam tại Rumani trưng bày thường xuyên tại đại sảnh và triển lãm nhân lễ Quốc khánh hàng năm đem hội họa quê hương đến với bạn bè quốc tế.

Triển lãm hội họa Văn Dương Thành đang diễn ra tại viện bảo tàng quốc gia Rumani. Lễ khai mạc do viện nghiên cứu Đông Dương (Centre for Indochina Studies), Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani phối hợp tổ chức. Đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của ngài đại sứ Việt Nam tại Rumani - Trần Thành Công, cựu đại sứ Rumani tại Việt Nam ngài Olaru, bà giám đốc Viện bảo tàng quốc gia Rumani. Lễ khai mạc đã diễn ra tưng bừng, trang trọng với sự tham dự của hơn hai trăm khách mời từ từ các hội mỹ thuật, văn nghệ, cùng các nhà ngoại giao từ nhiều nước và bà con người Việt tại Rumani cũng như người dân Rumani. Lễ khai mạc được đại sứ quán tổ chức với độc tấu đàn bầu, cello, múa nón của các nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam và biểu diễn võ thuật Việt Nam (Vovinam – Việt võ đạo) do các em thanh thiếu niên Rumani biểu diễn.

Tháng 7 và 8 phòng tranh sẽ được trưng bày tại thành phố lịch sử Iasi, tại cung điện Văn Hóa - Culture Palace - nơi có 4 viện bảo tàng mỹ thuật quốc gia từ cổ điển đến đương đại.

Được triển lãm tại hai viện bảo tàng quốc gia là mơ ước và niềm vui rất lớn cho những tháng ngày cặm cụi tâm huyết với bảng màu của Văn Dương Thành.

Họa sĩ gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị em bạn bè đã hỗ trợ thực hiện triển lãm này, đặc biệt là hai ngài đại sứ Trần Thành Công và ngài Olaru cùng các nhân viên và cán bộ sứ quán, viện bảo tàng cùng các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Rumani đã hết lòng chung tay góp sức ngày đêm để thực hiện được cuộc triển lãm rất quy mô này).

Giám đốc Bảo tàng đã phát biểu chào mừng họa sĩ Việt Nam Văn Dương Thành và những những tác phẩm có giá trị hội họa cao có phong cách riêng biệt và rất nổi tiếng của bà.

Bà Irina Cajal, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa Romania phát biểu tại Lễ khai mạc.

Đại sứ Trần Thành Công và chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Đông Dương đã chúc mừng cuộc triển lãm và sự sáng tạo đầy năng lượng và tâm huyết của Văn Dương Thành - đưa văn hóa, hội họa Việt Nam đến với quốc tế.

Tiếp theo tại viện bảo tàng quốc gia Village Museum sẽ có một workshop, Văn Dương Thành gặp gỡ với các họa sĩ, sinh viên, các nhà ngoại giao tại Bucharest để cùng vẽ và trao đổi.

Tham dự lễ khai mạc có bà Irina Cajal, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa Romania; đại diện các Bộ ngành, nghị sỹ Quốc hội, đoàn Ngoại giao và các đại sứ đến từ đại sứ quán Malaysia, Indonesia; các phó đại sứ Mỹ, Séc, Thái Lan; Các vị nguyên đại sứ Rumani tại Việt Nam, Chủ tịch Hội phụ nữ romania, đại sứ Hòa Bình, các vị giáo sư, viện sĩ viện hàn lâm khoa học Rumani, các nhà sưu tập hội họa quốc tế như Ute Shmitt, An Kathrin Hogberg, TS. Nguyễn Thị Hương Liên - PGD Cty Sao Thái Dương, Việt Nam.

9/6/2017

Nguyễn Công Định - Bucharest