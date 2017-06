Tổng thống Trump chỉ trích cựu Giám đốc FBI “hèn nhát”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey là “hèn nhát” sau phiên điều trần căng thẳng của cựu lãnh đạo FBI trước Thượng viện về những vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa ông và ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump (trái) và cựu Giám đốc FBI James Comey (Ảnh: The Hill)

“Tôi tin rằng những tiết lộ của James Comey sẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà mọi người có thể nghĩ tới. Hoàn toàn phi pháp đúng không? Rất hèn nhát!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm qua 11/6, chỉ trích việc cựu Giám đốc FBI để lộ quá nhiều thông tin liên quan tới mối quan hệ giữa ông Comey và nhà lãnh đạo Mỹ.

Bình luận trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau phiên điều trần của ông Comey trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 8/6 về các vấn đề liên quan tới cuộc trò chuyện giữa ông và tổng thống hồi tháng 2, lý do ông bị sa thải cũng như nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Trong phiên điều trần, cựu Giám đốc FBI tiết lộ rằng ông đã viết lại một loạt bản ghi nhớ về mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Trump, trong đó có cuộc trò chuyện hồi tháng 2, sau đó đưa cho một người bạn và nhờ người này công bố với báo giới. Trước mặt các nghị sĩ trong phiên điều trần, ông Comey “tố” chính quyền của Tổng thống Trump bịa đặt khi đưa ra một loạt lý do khác nhau để giải thích cho quyết định sa thải ông hồi tháng 5.

Cựu Giám đốc FBI cũng cho biết trong cuộc nói chuyện hồi đầu năm nay, Tổng thống Trump đã đề nghị ông thề trung thành, nhưng ông đã không đưa ra lời thề như vậy. Ngoài ra, theo tiết lộ của ông Comey, Tổng thống Trump cũng từng đề nghị ông dừng cuộc điều tra đối với cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng sau phiên điều trần một ngày, Tổng thống Trump phủ nhận các cáo buộc trên của cựu Giám đốc FBI. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí tuyên bố sẵn sàng ra điều trần về cuộc trò chuyện gây tranh cãi giữa ông với ông Comey.

Trước đó, quyết định sa thải bất ngờ cựu Giám đốc FBI của Tổng thống Trump cũng khiến dư luận xôn xao vì vào thời điểm đó ông Comey đang dẫn đầu cuộc điều tra của FBI về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Lý do ban đầu do Nhà Trắng đưa ra để giải thích cho việc sa thải này là vì ông Comey đã xử lý không tốt cuộc điều tra về vụ bê bối sử dụng thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Thành Đạt