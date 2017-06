Xbox One X có giá 11,3 triệu Đồng, nhưng mạnh hơn cả PC như thế này thì cũng đáng!

Phải khẳng định, xét về thông số phần cứng, Xbox One X khủng khiếp hơn một cỗ PC cùng tầm giá, chứ đừng nói là PS4 Pro

Ít phút trước đây, trong cuộc họp báo tại E3 2017 do Microsoft tổ chức, gã khổng lồ xứ Redmond đã giới thiệu Xbox One X, cỗ máy chơi game cực mạnh từng được lấy tên mã Project Scorpio. Đây là một cỗ máy chơi game siêu mạnh đủ khả năng gánh game ở độ phân giải 4K, 60FPS "mượt như nhung". Đây là một cỗ máy chơi game cực mạnh đội lốt console gia đình, với CPU 8 nhân 2,3 GHz, 12GB RAM và chip GPU xử lý đồ họa riêng biệt chứ không còn xử lý chung trong một con chip như thế hệ PS4 hay Xbox One trước đây nữa. Card đồ họa 6 teraflops, xung nhịp 1,172 GHz, nghĩa là chỉ kém một chiếc card đồ họa GTX 1070 với xung nhịp gốc 1,5 GHz và tốc độ xử lý FP32 6,4 teraflops.

Xbox One X – E3 2017

Và mức giá để sở hữu Xbox One X là 499 USD, tương đương hơn 11 triệu Đồng. Bạn có thể cho rằng, nó đắt hơn so với PS4 Pro, cỗ máy đang được bán trên thế giới với giá 399 USD. Thế nhưng khi nói đến cấu hình máy chơi game này, bạn có thể sẽ phải suy nghĩ lại. Xbox One X có 12GB RAM GDDR5 để cả game lẫn VGA dùng chung, và chip GPU có thông số tương đối đáng sợ nếu xét đến một chiếc console gia đình.

Nếu hay theo dõi những bài viết tư vấn cấu hình máy tính chơi game trên GameK, hẳn bạn vẫn còn nhớ bài viết tư vấn cấu hình trong khoảng 15 triệu Đồng. Bạn có thể phải bỏ khoản tiền ngang ngửa với Xbox One X (hoặc rẻ hơn chỉ vài trăm nghìn, xét đến mức thuế đánh vào thiết bị điện tử tại Việt Nam), thế nhưng cũng chỉ sở hữu chip Core i5 4 nhân, xung nhịp 3,0 GHz và card đồ họa GTX 1060 6GB. Xét đến tốc độ xử lý FP32 ở mức 6 teraflops của GPU (rất có thể là của AMD) bên trong Xbox One X, thì con số 4,4 teraflops của GTX 1060 vẫn còn thua kém xa.

Tuy nhiên đó là con số trên giấy tờ không nói lên điều gì. Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ khi Xbox One X ra mắt vào tháng 11 tới đây, và khi đó chúng ta sẽ có được những đánh giá chi tiết nhất về khả năng xử lý game của cỗ máy trong mơ của nhiều game thủ này.

Cùng với khả năng hiển thị 4K 60 FPS như đã đề cập ở trên, Xbox One X còn hỗ trợ tốt HDR và mọi công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại, đương nhiên là nếu TV hoặc màn hình của bạn hỗ trợ. Mọi phần cứng cũ của Xbox One sẽ dùng được trên Xbox One X. Và nếu bạn không có màn hình 4K, thì game sẽ nét hơn nhiều vì được sử dụng thủ thuật Supersampling để render game ở độ phân giải 4K, sau đó "bóp" lại về màn hình full HD. Chip xử lý của máy được sử dụng buồng tản nhiệt hơi nước thay vì quạt tản nhiệt truyền thống.