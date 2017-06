Vì sao những con mèo thường thích chui vào hộp? Thì ra đây là nguyên nhân!

Hành vi khiến nhiều người nuôi mèo thắc mắc suốt bao năm tháng cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý.

Những người đã từng nuôi mèo hẳn sẽ để ý thấy mèo thường rất thích các vỏ hộp. Với cơ thể mềm dẻo của chúng, mèo có thể nhét mình chui vừa bất cứ chiếc hộp nào bất chấp thể tích. Chỉ cần cho chúng một cơ hội, một con mèo bình thường cũng có thể bằng cách thần kì nào đó, “nén” cơ thể mình lại vừa vặn một chiếc hộp bé xíu và nằm nguyên trong đó trong nhiều giờ.

Vậy tại sao mèo lại thích thú với việc co mình nằm vào trong những chiếc hộp đến thế?

Thay vì dùng những cái chuồng nhốt, người nuôi mèo chỉ cần kiếm một cái hộp các-tông là xong.

Theo lời Carole Wilbourn, một chuyên gia trị liệu cho mèo đến từ New York (Mỹ), những con mèo cảm thấy thoải mái hơn nếu ở trong những nơi chật chội vì điều đó khiến chúng thấy an toàn hơn và cảm thấy kiểm soát được tình huống xung quanh. “Tôi cho rằng một phần nguyên nhân xuất phát từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ, chúng cảm thấy an toàn và dễ chịu. Đó là cảm giác ấm áp, có thể làm mọi thứ chúng muốn, và bất khả xâm phạm".

Các nhà khoa học gần đây cũng đã có chứng cứ ủng hộ giả thuyết này. Một số nhà nghiên cứu hành vi động vật đã xem xét mức độ stress của những con mèo mới được nhận nuôi và nhận thấy rằng những con mèo được chơi với hộp có mức độ stress thấp hơn và thời gian thích ứng ở môi trường mới ngắn hơn so với những con không được tiếp xúc với vỏ hộp.

Kể cả khi chúng không hoàn toàn được bảo hộ kỹ càng như chúng nghĩ – bạn có thể gây bất cứ tác động gì với con mèo nằm trong hộp tương tự như khi nó ở ngoài – nhưng chính nhận thức của chúng đã khiến chúng nghĩ rằng mình được cách ly hoàn toàn khỏi những mối nguy hại bên ngoài.

Mèo cho rằng chui vào hộp có thể khiến mình tránh khỏi bất cứ hiểm họa nào xung quanh.

Việc cuộn tròn trong vỏ hộp nhỏ hơn kích cỡ của cơ thể cũng có một lợi ích nữa: nó giúp cho mèo giữ lại được nhiều thân nhiệt hơn. Mèo có xu hướng thích chạy nhảy khi nhiệt độ trong khoảng từ 30 – 36 độ C, đó cũng là lí do tại sao bạn còn có thể bắt gặp chúng nằm trên lò sưởi, laptop, hoặc các loại thiết bị tỏa nhiệt khác. “Khi mèo được làm ấm, chúng sẽ thấy thoải mái dễ chịu,” Wilbourn giải thích.

Mặc dù bạn có thể thấy mèo cũng hay nằm cuộn mình trong bồn rửa mặt trong phòng tắm hay ở trong các không gian chật hẹp khác, nhưng hộp bìa các-tông thường giúp chúng dễ dàng có được sự thoải mái chúng cần. Cũng dễ hiểu thôi, khi người ta nhìn thấy mèo nằm trong hộp, họ sẽ để yên chúng ở đó vì cảnh tượng ấy quá đỗi dễ thương.

Wilbourn nói: “Mọi người khi nhìn thấy một con mèo nằm gọn trong một cái hộp họ sẽ thốt lên, ‘Ôi, trông đáng yêu chưa kìa.’ Đó là một sự liên hệ tích cực. Mèo sẽ dễ dàng có được sự bình yên nếu nó nằm trong hộp".

Việc chui vào các hộp nho nhỏ không phải là hành vi kì quặc duy nhất của mèo mà được các nhà khoa học cố gắng giải mã. Từ việc trèo cây đến cào móng, rên hừ hừ và thỉnh thoảng nhảy bổ ra từ một xó nào đó, các nhà nghiên cứu đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu lí do thật sự đằng sau những hành động đó.

(Nguồn: Mentalfloss)