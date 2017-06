Nóng bỏng tay trailer Life is Strange: Before the Storm, vẫn chưa phải phần 2 đâu!

Phần đầu tiên của Life is Strange: Before the Storm sẽ ra mắt game thủ ngay trong tháng 08 này!

Trong phần 1 của Life is Strange, hay ít nhất là 5 "chapter" đầu tiên, bạn vào vai Max, một nữ sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh. Sau một sự cố hy hữu, bạn vô tình phát hiện rằng mình có khả năng quay ngược thời gian. Trong đầu Max bắt đầu xuất hiện những linh cảm không lành khi cô cố gắng tìm hiểu về khả năng kỳ lạ của mình.

Khi một sự thay đổi nhỏ trong quá khứ cũng có thể dẫn đến một tương lai sai khác (thậm chí là đen tối hơn rất nhiều). Những bí mật động trời ẩn chứa đằng sau siêu năng lực này khiến nhân vật chính của chúng ta bị mắc kẹt trong mớ bòng bong giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, và ở trung tâm là cô bạn thuở nhỏ Chloe, với những bí mật động trời xung quanh đó.

Tại E3 2017, Square Enix đã chính thức giới thiệu trailer của Life is Strange: Before the Storm, tựa game phiêu lưu chương hồi lấy bối cảnh trước những sự kiện diễn ra trước phần 1 của series này, trước khi Chloe gặp Max, trước khi cơn bão khủng khiếp ập vào Arcadia:

Life is Strange - Before The Storm

Pha trộn giữa các yếu tố đời thường và kì bí, đặt người chơi vào vị trí một thiếu nữ nhút nhát nhưng lại có khả năng xoay ngược thời gian, Life is Strange thật sự mang đến những trải nghiệm kì lạ. Khó có thể phủ nhận đây là một trong những game phiêu cuốn hút và cảm động nhất trên thị trường. Sau mỗi một tập được phát hành, Life is Strange lại càng trở nên hay hơn giống y như các bộ phim truyền hình vậy.

Tính đến nay, Life is Strange đã bán được 3 triệu bản, một con số khá ấn tượng với những tựa game thuộc dòng phiêu lưu, giải đố. Với thành công từ phần 1, nhà sản xuất đang rất tự tin với sản phẩm tiếp theo của họ. Có lẽ, Life is Strange phiên bản mới sẽ lại tiếp tục lấy đi nhiều nước mắt của game thủ.

