Game zombie siêu khó State of Decay 2 hé lộ, phải xây cả căn cứ để sinh tồn

Ra mắt vào năm 2013, State of Decay là một tựa game thế giới mở lấy đề tài zombie khá thành công nhờ lối chơi độc đáo đòi hỏi người chơi phải thu thập tài nguyên xây dựng căn cứ, thậm chí trồng trọt, chế thuốc chứ không chỉ có chạy và bắn. Tại E3 2017, hậu bản của trò chơi - State of Decay 2 đã được Microsoft đem tới một đoạn trailer mới toanh cùng lời hứa ra mắt vào đầu năm 2018 tới. Phải khẳng định, so sánh với những game hành động chống zombie khác, thì đây là một tựa game hết sức hardcore khi bạn phải cố gắng giữ mạng sống cho mình, cho đồng đội và cả một căn cứ để sinh tồn giữa thế giới hậu tận thế:

State of Decay 2 Gameplay Trailer E3 2017

Một chi tiết thú vị khác trong State of Decay 2 đó là bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với các tình huống bất ngờ không lường trước được, ví dụ như một người chơi nào đó gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của lũ zombie, khiến bạn không kịp trở tay và bỏ mạng. Ngược lại, bạn cũng có thể trở thành thủ phạm khiến cho cả đội phải "nằm xuống" nếu như hành động bất cẩn.

Đặc biệt, State of Decay 2 không cho phép nhân vật tấn công trực tiếp nhau, vì trong nhiều trường hợp vậy game thủ buộc phải mượn tay lũ zombie bằng mánh khóe nói trên để triệt hạ đối phương. Số lượng zombie trong State of Decay là rất đông và không hề dễ đối phó.

Số lượng zombie trong State of Decay là rất đông và không hề dễ đối phó. Tiếp đến, việc giết NPC vô tội vạ trong State of Decay 2 cũng sẽ để lại hậu quả khó lường, bởi nhân vật đó có thể đang hoạt động cho một tổ chức khác và khi chạm trán các "đồng đạo" của anh/cô ta trên đường đi, bạn sẽ bị tấn công ngay lập tức.

Đứng đằng sau State of Decay 2 là một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm từng giám sát nhiều dự án game bom tấn như Diablo II, Warcraft III, Guild War - ông Jeff Strain. Cộng thêm thành công của phiên bản đầu tiên, State of Decay 2 chắc chắn sẽ là một sản phẩm đáng trông đợi đối với những game thủ yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở, đặc biệt là bộ phận từng dành nhiều thời gian cho những tựa game mang phong cách tương tự như Day-Z, H1Z1, Infestation.