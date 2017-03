Việt Nam đề nghị Hàn Quốc giúp tăng cường năng lực hành pháp trên biển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc giúp Việt Nam tăng cường năng lực hành pháp trên biển trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, giúp Việt Nam tăng cường năng lực hành pháp trên biển trong buổi tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se hôm nay, theo chinhphu.vn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc. Hàn Quốc là nước có số vốn đầu tư lớn nhất và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại. Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc mở rộng kinh doanh, hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định, đề nghị Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, hợp tác Mekong – Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Yun Byung-se khẳng định Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để triển khai thành công các hoạt động ngoại giao giữa hai nước trong năm nay, khẳng định những biến động chính trường Hàn Quốc không ảnh hưởng đến quan hệ với Việt Nam. Ông cho biết sẽ đốc thúc các bộ, ngành Hàn Quốc nỗ lực triển khai các thỏa thuận hai bên đã ký kết.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bắt tay Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se. Ảnh: VGP.

Trong sáng nay, Ngoại trưởng Yun Byung-se có cuộc gặp với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương của quốc tế và khu vực, thúc đẩy giải quyết các bất đồng, trong đó có tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý, tôn trọng tự do, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ngoại trưởng Yun Byung-se khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Như Tâm