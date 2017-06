Xbox One X chính thức xuất hiện: Máy chơi game mạnh nhất lịch sử, 12GB RAM, VGA tầm cỡ GTX 1070

Như vậy là với sự xuất hiện của Xbox One X, PS4 Pro đã chính thức không còn là vô đối trên thị trường console 4K

Như vậy là Microsoft đã đem cỗ máy chơi game khủng nhất mà họ có đến E3 2017: Xbox One X, với lời giới thiệu: "Cỗ máy chơi game mạnh nhất thiên hạ"!

Từng được giới thiệu tại E3 2016 với cái tên Project Scorpio, đây là một cỗ máy chơi game siêu mạnh đủ khả năng gánh game ở độ phân giải 4K, 60FPS "mượt như nhung". Đây là một cỗ máy chơi game cực mạnh đội lốt console gia đình, với CPU 8 nhân 2,3 GHz, 12GB RAM và chip GPU xử lý đồ họa riêng biệt chứ không còn xử lý chung trong một con chip như thế hệ PS4 hay Xbox One trước đây nữa. Card đồ họa 6 teraflop xung nhịp 1,172 GHz, nghĩa là chỉ kém một chiếc card đồ họa GTX 1070 chứ không phải chuyện đùa.

Cùng với đó là khả năng hiển thị 4K 60 FPS như đã đề cập ở trên, HDR và mọi công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại. Mọi phần cứng cũ của Xbox One sẽ dùng được trên Xbox One X. Và nếu bạn không có màn hình 4K, thì game sẽ nét hơn nhiều vì được sử dụng thủ thuật Supersampling để render game ở độ phân giải 4K, sau đó "bóp" lại về màn hình full HD. Chip xử lý của máy được sử dụng buồng tản nhiệt hơi nước thay vì quạt truyền thống.

Dù được nhồi nhét cả một đống phần cứng cực mạnh, thế nhưng Xbox One X được giới thiệu là chiếc máy Xbox bé nhất từ trước đến nay. Và hãy cùng xem nó thể hiện sức mạnh đồ họa trong đoạn trailer mới toanh của tựa game Forza Motorsport 7:

Forza Motorsport 7 - E3 2017 - 4K Announce Trailer

Hồi E3 2016, Microsoft đã giới thiệu tới cộng đồng game thủ Project Scorpio, một chiếc máy chơi game dù mới chỉ nằm trên giấy tờ nhưng có sức mạnh chẳng hề thua kém gì so với những cỗ PC chơi game. Tiếc thay Sony đã đi trước một bước, tung ra chiếc máy chơi game PS4 Pro với cấu hình được overclock và dành riêng cho nhu cầu chơi game trên màn hình siêu nét độ phân giải 4K.

Nói gì thì nói, khi ông trùm đứng phía sau nền tảng x86 và hệ điều hành Windows trên PC đã làm phần cứng và hệ điều hành cho những chiếc máy tính chơi game, chắc chắn cỗ máy sẽ chỉ có thể khỏe mà thôi. Thất bại duy nhất của Xbox One chính là những ngày đầu quá quan tâm tới những nội dung giải trí như show truyền hình hay thể thao, mà quên mất thực tế rằng máy chơi game người ta chỉ mua về để chơi game mà thôi. Và đó chính là lý do Xbox One thua sấp trước PS4 của Sony.

Dự kiến, Xbox One X sẽ được bán ra vào ngày 07/11/2017 với mức giá chưa được tiết lộ.