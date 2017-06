Gài mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh: Cấp dưới bắt tay giang hồ?

Kẻ giang hồ nhất nhất nghe theo mọi sai bảo của cựu cán bộ công an, ngay cả khi nhận được 'lệnh" phải tự vẫn chứ không được kh

Khoảng 2h ngày 7/1/2012, trước nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, một quả mìn đã phát nổ. Vụ nổ xảy ra khi trong nhà Giám đốc Công an tỉnh có 4 người đang ngủ, gây thiệt hại cho gia đình và các hộ xung quanh hơn 1,7 tỷ đồng. Rất may, không có ai bị thương.

Theo cáo buộc, kẻ chủ mưu vụ gài mìn là Nguyễn Viết Hòa (SN 1976), cựu cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên. Hòa đã sai khiến một kẻ giang hồ, từng vào tù ra tội là Đồng Văn Bích (SN 1979) thực hiện vụ gài mìn.

Hiện trường vụ nổ mìn

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên nêu các bút lục lời khai của những người từng bị giam chung buồng với Bích. Những người này cho hay, Bích tâm sự, khi còn ở ngoài xã hội, anh ta kết thân với Nguyễn Viết Hòa, khi người này đang công tác tại Phòng CSHS, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Bích và Hòa thân nhau như anh em ruột thịt. Chính Hòa là người đứng ra nâng đỡ, che chắn cho hoạt động cờ bạc của Bích. Thậm chí Hòa đã từng cho Bích mượn ô tô để đi cầm cố, có những lần Hòa còn đưa cả súng cho Bích cất giúp. Đổi lại, một kẻ giang hồ như Bích giúp Hòa trong việc bắt tội phạm.

Đang công tác tại Phòng CSHS, đột nhiên Hòa bị Giám đốc Công an tỉnh chuyển sang Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Điều này khiến Hòa cay cú, ôm kế hoạch gài mìn nhà thủ trưởng để "rửa hận".

Trước khi xảy ra vụ nổ mìn, không ít lần Hòa nói với những kẻ thân tín (trong đó có Bích) về sự bức xúc của anh ta với ông Giám đốc Công an tỉnh. Hòa còn thổ lộ: “Giờ cho quả pháo thì vui nhỉ”.

Bán án sơ thẩm xác định, đêm 6/1/2012, trong khi đang trực cơ quan, Hòa gọi điện hẹn gặp Bích rồi đưa mìn để kẻ giang hồ mang đến gài ở nhà ông Giám đốc. Vụ nổ mìn xảy ra, chính Hòa được Thủ trưởng giao tìm manh mối.

Bản án sơ thẩm cho rằng, trước khi bị bắt, Hòa gặp Bích nhiều lần và dặn: "Đi đâu làm gì phải cẩn thận", vì đã có tên trong danh sách nghi vấn gây ra vụ nổ.

Khi biết Bích phạm tội đánh bạc, bị Công an thị xã Sông Công, Thái Nguyên truy nã, Hòa bảo Bích "phóng đi một thời gian". Bích nghe theo và bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong thời gian đó, Hòa nhiều lần gọi cho Bích và dặn: "Nếu vụ mìn quá rõ thì tự quyết". Bích hiểu là Hòa dặn - nếu vụ nổ mìn quá rõ thì Bích phải tự sát chứ không được khai nhận.

Đến ngày 19/12/2012, Hòa bảo Bích về để anh ta đưa kẻ giang hồ đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đầu thú.

Hòa dặn Bích, ra đầu thú chỉ được khai về tội đánh bạc, không được khai về vụ nổ mìn, nếu lộ phải tự sát.

Và đến ngày 10/3/2013, Bích đã đập đầu vào tường để tự sát như lời Hòa dặn, nhưng không chết.

Không nhận tội

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bích khai không kể chuyện hay tâm sự với ai cùng buồng giam, thậm chí anh ta còn bị các can phạm cùng buồng đánh đập. Còn Hòa cho rằng, bản luận tội của VKS là vu khống tinh vi, bản thân anh ta bị oan.

Theo bản án sơ thẩm, việc Bích và Hòa không thừa nhận hành vi phạm tội chỉ để nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Có đủ căn cứ xác định, sau khi bị điều động từ Phòng CSHS sang Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Hòa cho rằng, việc sử dụng người của Giám đốc như vậy là "vắt chanh bỏ vỏ".

Sau khi bị TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt chung mức án tù chung thân vì cả 3 tội danh Giết người, Sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản, cả Hòa và Bích đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Dự kiến phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của hai bị cáo này sẽ được mở vào ngày 15/6.

T.Nhung