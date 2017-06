Chưa cần giới thiệu, The Evil Within 2 đã xuất hiện, hứa hẹn bắt người chơi đóng bỉm!

Chắc chắn 100% tại cuộc họp báo của Bethesda tại E3 2017 diễn ra trong khoảng vài tiếng đồng hồ nữa, The Evil Within 2 sẽ được giới thiệu

Hồi tháng 03, rất nhiều thông tin liên quan tới hậu bản của tựa game kinh dị khiến bao game thủ phải hoảng sợ, The Evil Within đã xuất hiện. Khi ấy mọi thông tin đều chứng minh rằng, Shinji Mikami đang bận rộn với phần tiếp theo của The Evil Within - tựa game kinh dị khá thành công ra mắt vào cuối năm 2014 hay còn có tên gọi ở Nhật Bản là Psycho Break. Một thành viên của diễn đàn NeoGAF đã đăng tải bức hình cho thấy studio của ông Mikami đang tuyển dụng hai vị trí kiểm thử chất lượng và dịch thuật cho dự án Psycho Break 2.

Psycho Break chính là tên tiếng Nhật của The Evil Within. Thế nhưng đó là những thông tin cũ. Chỉ ít giờ đồng hồ trước đây, trên Reddit, nhiều game thủ đã bất ngờ với một mẩu quảng cáo như thế này:

Có vẻ như Bethesda hơi cuống trong việc đăng tải thông tin quảng cáo, vì sự kiện họp báo của họ phải đến 9h sáng theo giờ Việt Nam mới được diễn ra. Điều này có nghĩa là, chắc chắn 100% tại cuộc họp báo diễn ra trong khoảng vài tiếng đồng hồ nữa, The Evil Within 2 sẽ được giới thiệu. Ở thời điểm hiện tại, dù rằng đã có quảng cáo và trỏ về trang chủ của The Evil Within, thế nhưng khi truy cập trang web này, gần như chưa có bất kỳ thông tin nào mới cả.

Nếu đã từng chơi The Evil Within thì chắc hẳn các bạn còn nhớ kết thúc của game không thật sự rõ ràng, ngay cả những bản DLC tiếp theo cũng không giúp ích gì hơn trong việc làm rõ cho số phận của các nhân vật. Vì vậy, nếu như The Evil Within cho ra mắt phần tiếp theo thì điều đó cũng không có gì bất hợp lý cả

Về phần The Evil Within, game được đánh giá là có lối chơi mang nhiều điểm tương đồng với Resident Evil 4 - phiên bản cuối cùng mà Shinji Mikami tham gia trong thời gian còn làm việc cho hãng game Capcom. Góc nhìn ngắm bắn ngang vai, những trường đoạn chạy trốn nghẹt thở khỏi tên đồ tể cầm cưa máy là một vài chi tiết mà các fan của dòng game Resident Evil có thể nhận ra ngay khi chơi The Evil Within. Có điều game bị đánh giá thấp vì không tạo được nhiều dấu ấn riêng biệt so với những tựa game khác cùng thể loại.

Những tin tức mới nhất về The Evil Within 2 cũng như sự kiện E3 2017 sẽ được chúng tôi đăng tải trong thời gian sớm nhất, mời các bạn độc giả chú ý theo dõi.