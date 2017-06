Top game mobile tuyệt hay đến từ xứ sở hoa Anh Đào, kèm link tải miễn phí (P2)

Mời các bạn đến với phần 2 danh sách những tựa game mobile tuyệt hay đến từ Nhật Bản, lại còn cho tải về miễn phí nữa.

The World Ends With You: Solo Remix

The World Ends With You: Solo Remix đưa bạn điều khiển nhân vật chính Neku cùng những đồng đội mình tham gia các trận chiến theo hơi hướm màn hình ngang cổ điển. Tại đây game thủ sẽ làm quen với "pin" - những huy hiệu mang phép thuật phi phàm.

Bằng cách kéo một đường thẳng bắt đầu từ khoảng trống trên màn chơi tới vị trí kẻ địch, bạn sẽ kích hoạt sức mạnh của pin. Mỗi pin trên từng nhân vật sẽ có một cách hoạt động và tương tác cảm ứng khác nhau, đòi hỏi người chơi có những pha xử lý tình huống, tính toán hết sức nhạy bén.

Nếu như để ý, bạn sẽ thấy Square Enix đã thêm “Solo Remix” vào tên của phiên bản này. Đây cũng chính là điểm khác biệt về lối chơi của game, bạn chỉ cần chú tâm tới việc điều khiển Neko vì những đồng đội của cậu ta đã được đồng bộ và tự động hỗ trợ tấn công.

Link download: iOS/ Android

Ridge Racer Slipstream

Phiên bản di động sẽ sử dụng engine đua xe hoàn toàn mới, với nhiều chế độ chơi như mục chơi mạng, nghề nghiệp và arcade. Ridge Racer Slipstream có hơn 108 đường đua khác nhau thuộc 6 mùa giải Grand Prix.

Người chơi cũng có thể tùy ý “độ” chiếc xế của mình, bắt đầu với 12 chiếc xe cơ bản với khả năng đổi màu sơn, niềng căm xe và thân xe với hơn 300 tùy chọn.

Link download: iOS/ Android

Sonic & All-Star Racing Transformed

Sonic & All-Star Racing Transformed là một tựa game đua xe dành riêng cho thị trường di động được phát triển bởi SEGA. Trò chơi này nhanh chóng xuất hiện trên các cổng ứng dụng điện thoại với giá bán 4.99$ tuy nhiên hiện đã được phát hành miễn phí. Với những phiên bản trước Sonic & All-Stars Racing Transformed đã phát hành lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2012 và được phổ biến trên PlayStation 3, Nintendo,...

Trò chơi cũng đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới để phù hợp cho dòng game di động hứa hẹn sẽ mang đến những cảm giác tuyệt vời cho những ai đam mê dòng game đua xe này. Bước vào trò chơi, mỗi người sẽ được lựa chọn một mẫu xe yêu thích được nhà thiết kế tạo sẵn và sẽ không mất bất kỳ chi phí nào để sở hữu nó. Càng lên cao với nhiều sản phẩm bắt mắt cùng với các phụ kiện đi kèm siêu nóng để mua chúng thì bạn phải trả phí trực tiếp thông qua ứng dụng của trò chơi.

Link download: iOS/ Android

Chrono Trigger

Chrono Trigger mang đậm phong cách và lối chơi của thể loại nhập vai đánh theo lượt cổ điển hay chúng ta còn quen gọi tắt là JRPG. Bạn sẽ sở hữu cho mình một đội hình chiến đấu với ba nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, các trận đấu trong game thường do người chơi quyết định vì quái sẽ xuất hiện ngay trên màn hình và bạn chỉ việc di chuyển tới và khiêu chiến với chúng. Cái thách thức nhất ở đây là phong cách chiến đấu thời gian thực và bạn cần phải chờ cho thanh ATB của nhân vật được nạp đầy mới có thể đưa ra quyết định thi triển về tấn công hay sử dụng item. Lưu ý rằng, bạn cần đưa ra quyết định một cách nhanh chóng vì lũ quái vật sẽ không dừng lại hay chờ đợi chúng ta.

Điểm ấn tượng nhất trong Chrono Trigger là hệ thống kỹ năng kết hợp giữa các nhân vật. Theo đó, với những kỹ năng được mở khóa, trong đội hình có những nhân vật phù hợp thì bạn có thể kích hoạt những đợt tấn công gây sát thương vô cùng lớn. Ví dụ như Crono có thể chém xoáy diện rộng, Lucca sử dụng phép thuật vốn có của mình để tạo ra một cơn lốc lửa thiêu cháy kẻ thù...

Hệ thống nhân vật trong Chrono Trigger không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta xây dựng được nhiều đội hình chơi khác nhau. Trên con đường phiêu lưu, Crono và Lucca sẽ gặp gỡ và chiêu mộ được thêm Frog - Hiệp sĩ bị phù phép trong hình hài con ếch, Robo - một robot từ tương lai được Lucca sửa chữa và cuối cùng là Ayla - nữ tù trưởng bộ lạc nguyên thủy... Để bạn đọc không phải thắc mắc khi chơi thì tôi cũng giải thích luôn ở đây, Robo sẽ không có khả năng sử dụng phép thuật vì nó chỉ là một con robot hay Ayla tới từ quá khứ, thời điểm cô ta sống phép thuật chưa tồn tại. Tuy nhiên, về sau sẽ có một nhiệm vụ nhỏ, nếu bạn hoàn thành nó thì mọi nhân vật đều học được khả năng này.

Link download: iOS/ Android

Chaos Rings 3

Chaos Rings 3 là một tựa game mobile vẫn đi theo hướng nhập vai đánh theo lượt quen thuộc như những phiên bản trước. Lần này, bạn sẽ được điều khiển tới 3 nhân vật thay nhau thi triển những kỹ năng. Cơ chế điều khiển trong game vẫn giữ nguyên, thông qua các thao tác chạm màn hình đơn giản, người chơi sẽ lựa chọn hành động cho nhân vật theo chiến thuật riêng.

Bên cạnh đó, số lượng nhân vật trong game khá đa dạng cùng những tiểu sử riêng đầy hấp dẫn. Có thể nói rằng, các lớp nhân vật trong Chaos Rings 3 nhiều hơn hẳn so với những "người tiền nhiệm" đã ra mắt trước đây. Với cơ chế điều khiển nhiều nhân vật hơn, game mang tới cho người chơi nhiều lựa chọn đội hình chiến đấu phong phú.

Link download: iOS/ Android