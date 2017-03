Mẹo giải độc gan cực nhanh mà không mất tiền

Khi gan phải làm việc quá tải do tiếp xúc với nhiều chất độc trong thời gian dài, hệ thống khử độc của tế bào gan bị tổn thương thì lúc đó gan có nguy cơ bị nhiễm độc rất cao.

Nguyên nhân bạn phải giải độc gan

Khi gan phải làm việc quá tải do tiếp xúc với nhiều chất độc (bia, rượu, hóa chất…) trong thời gian dài, hệ thống khử độc của tế bào gan bị tổn thương thì lúc đó gan có nguy cơ bị nhiễm độc rất cao.

Khi gan phải làm việc quá tải do tiếp xúc với nhiều chất độc (bia, rượu, hóa chất…). Làn da đổi màu vàng tái, nhợt nhạt



Là một trong những biểu hiện dễ nhận biết nhất cho thấy gan đang gặp “sự cố”. Bởi lẽ, khi gan không có khả năng thải các độc tố ra ngoài cơ thể, độc tố sẽ bám lại và tích tụ dưới da, làm cho da có màu sắc bất thường.

Phân và nước tiểu có màu bất thường

Cũng là dấu hiệu rất rõ ràng khi gan gặp vấn đề. Màu nước tiểu có thể trở nên tối, sậm hơn bình thường, còn trong phân có thể xuất hiện các đốm máu…Nếu bạn đảm bảo uống nhiều nước mỗi ngày mà chất bài tiết vẫn có sự bất thường thì gan đang gặp vấn đề.

Hơi thở “có mùi”

Đây là một trong những dấu hiệu của tổn thương gan. Ở những người bị suy giảm chức năng gan, khả năng giải độc của gan kém khiến một số độc tố, chất cặn bã được bài tiết qua phổi và hơi thở có mùi hôi khó chịu.

Đắng miệng

Hay nói rõ hơn là trong miệng có vị đắng thường gặp trong các chứng viêm cấp tính như viêm gan, viêm mật do sự rối loạn trong quá trình chuyển hóa dịch mật. Người có cảm giác đắng trong miệng thường kèm theo chứng đau đầu, chóng mặt, mắt đỏ, tính tình nóng nảy, dễ cáu giận, đại tiện táo bón, tiểu tiện đỏ vàng…

Nóng trong người, mụn nhọt, mẩn ngứa: Theo Đông y, mụn nhọt do huyết nhiệt và nhiệt độc gây nên. Nguồn gốc của bệnh là do gan yếu, khả năng giải độc của gan kém khiến các độc tố bị tích tụ trong cơ thể. Khi chất độc tích tụ lâu ngày sẽ phát tán qua da và gây nên các triệu chứng như nổi mề đay, mẩn ngứa… đặc biệt là mụn nhọt.

Táo bón, mệt mỏi, chán ăn: Gan là bộ phận thuộc hệ tiêu hóa, tham gia tích cực vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Suy giảm chức năng gan làm giảm khả năng chuyển hóa và giảm tiết mật gây rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, ăn không tiêu, dễ bị táo bón. Do đó, khi mắc bệnh về gan, người bệnh cần có chế độ ăn uống hợp lý giúp giảm tải công việc cho gan và tăng cường chức năng gan.

Uống nước chanh ấm mỗi sáng

Đây là cách giải độc gan vô cùng tuyệt vời. Bạn chỉ cần vắt 1 ít nước cốt chanh vào cốc nước tinh khiết còn ấm và uống. Một số chuyên gia, như tác giả A.F. Beddoe, người đã viết cuốn sách "Biological Ionization as Applied to Human Nutrition", cũng tin rằng uống nước chanh ấm sẽ giúp gan sản xuất nhiều enzyme hơn hẳn so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Uống nhiều nước

Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp bạn làm sạch và đào thải độc tố khỏi gan tốt hơn. Uống nhiều nước sẽ giữ cho cơ thể đủ nước, đồng thời khuyến khích tái tạo tế bào một cách tự nhiên và giúp gan lọc ra nhiều chất độc, chất cặn để hoạt động nhanh hơn, tăng thêm năng lượng cho cơ thể. Ngoài nước lọc, bạn cũng có thể uống trà xanh để tăng cường sức mạnh cho gan. Trà xanh rất giàu catechins - một loại chất chống oxy hoá thực vật làm tăng chức năng và giúp giảm lượng chất béo trong gan.

Ăn nghệ

Nghệ giúp làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn.

Bạn có thể dùng nghệ ở dạng tươi nấu kèm với thịt, cá, hay làm nghệ viên mật ong nhuận tràng lại tốt cho ga, làm đẹp da.

Ăn bưởi, uống nước ép trái bưởi

Ăn bưởi trực tiếp hay uống nước ép bưởi mỗi ngày để giúp cơ thể thải hết độc tố bên trong.

Do bưởi chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ lớn,chứa chất chống oxy hóa cao, Glutathione phân hủy kim loại nặng, hợp chất flavonoid giúp thanh lọc giải độc gan, ngăn các gốc tự do tấn công gan của bạn.