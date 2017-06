Thực đơn cuối tuần "chất khỏi nói" ai cũng phải mê

Thực đơn "sang chảnh" chẳng kém nhà hàng sẽ làm cho bữa cơm cuối tuần của gia đình bạn thêm phần ý nghĩa.

1. Cua rang me chua ngọt

Cua biển: khoảng 1kg

Me chín: 100g

Đường: 50g

Hành tây: 1 củ

100ml nước ấm

Gia vị cơ bản, vài nhánh tỏi, hạt tiêu, bột năng

Bước 1: Cua rửa sạch, tách mai, lấy gạch ra để riêng rồi cắt làm đôi. Ướp cua với gia vị, hạt tiêu để 30 phút cho ngấm. Để chảo lên bếp, cho 1 thìa dầu ăn vào cho nóng. Thả cua vào chiên sơ để cua được chắc thịt và thơm. Khi thấy cua có vẻ săn lại bắt đầu ra nước thì tắt bếp.

Bước 2: Vớt cua ra tô, cho tỏi băm vào phi thơm, cho me chín và 100ml nước vào đun sôi để làm sốt me. Khi me tan thì cho khoảng 2 thìa đường, 2 thìa hạt nêm, chút gia vị rồi nếm cho vừa ăn, hòa bột năng với chút nước đổ vào sốt me để được hỗn hợp sánh.

Bước 3: Khi sốt đã được thì cho cua vào om trong khoảng 10 phút, trong lúc om nên để lừa vừa tránh làm sốt me cạn nước và bị cháy.

Phi thơm tỏi cho gạch cua vào xào cùng gia vị.

Bước 4: Khi cua đã chín, và sốt đặc lại, các bạn cho hành tây bổ múi cau vào đảo đều chừng 2 phút thì cho gạch cua là tắt bếp. Lấy cua ra đĩa dùng nóng.

2. Ba chỉ bò cuộn nấm áp chảo

Bước 1: Ba chỉ bò thái miếng mỏng và dài ướp dầu hào, dầu mè, hạt tiêu để ngấm. Nấm kim châm rửa sạch

Bước 2: Quấn miếng thịt bò quanh một ít nấm kim châm. Bạn không cuộn dày thịt quá thịt sẽ lâu chín.

Bước 3: Cho dầu vào chảo nóng già thì bỏ từng miếng thịt bò vào áp chảo cho chín vàng hai mặt.

Bước 4: Cho thịt ra đĩa rồi rắc vừng trắng đã rang chín lên, ăn kèm rau xà lách.

3. Đậu bắp luộc:

Bước 1: Đậu bắp rửa sạch.

Bước 2: Đun sôi nước rồi cho đậu bắp vào luộc chín.

4. Canh nấm thịt bằm:

Bước 1: Nấm rửa sạch. Cà rốt thái sợi dài.

Bước 2: Phi thơm hành khô cho thịt băm vào xào săn cùng gia vị, nước mắm sau đó đổ nước vừa ăn. Nước sôi cho nấm, cà rốt vào.

Bước 3: Bạn đậy vung đun tầm 8 – 10 phút cho nấm chín thì tắt bếp cho hành hoa thái khúc vào.

5. Sơ ri tráng miệng

Thực đơn cuối tuần ngon miệng hấp dẫn sau khi hoàn chỉnh.