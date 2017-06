Lan Khuê mỉa mai Minh Tú 'ngất xỉu như thói quen'

The Face 2017 mở màn với cuộc tranh giành thí sinh quyết liệt của ba huấn luyện viên.

Tập một của The Face 2017 phát sóng tối 11/6 với ba thử thách: "Chụp hình chủ đề nụ cười", "Quay video mặt mộc" và "Selfie". Mỗi huấn luyện viên chọn bốn thí sinh dựa trên màu sắc, tính cách và khả năng mà 23 cô gái thể hiện.

Từ trái qua: Minh Tú, Lan Khuê và Hoàng Thùy đối đầu nhau giành giật thí sinh trên ghế "nóng".

Gây chú ý trong tập này là màn đấu khẩu quyết liệt giữa ba huấn luyện viên để giành thí sinh, từ đó bộc lộ cá tính mỗi người.

Minh Tú cảm nhận Lan Khuê đang muốn đóng vai chị cả và nhắn nhủ rằng "Không có dễ dàng đâu nha". Ngược lại, Lan Khuê cũng không kém cạnh khi mỉa mai việc ngất xỉu đã trở thành thói quen của Minh Tú ở Asia's Next Top Model. Cô nói nếu thí sinh không chọn Minh Tú thì cô sẽ ngất xỉu vì hở van tim. Không chỉ bị Minh Tú "dằn mặt", Lan Khuê còn bị Hoàng Thùy chê "lời nói không có trọng lượng".

Lan Khuê tỏ ra là người chị lớn, dày dặn kinh nghiệm chuyên môn trong The Face và không để ý đến những chuyện nhỏ. Còn Hoàng Thùy và Minh Tú là những huấn luyện viên cá tính mạnh, quyết "ăn thua" bằng mọi cách, không ai nhường ai.

Trong một màn giành giật thí sinh, Hoàng Thùy dặn dò Minh Tú "ăn cá thì nhả xương, ăn đường thì nuốt chậm". Minh Tú liền nói lại rằng "ăn cá thì ăn phi lê, nhả xương chi cho mệt".

Tú Hảo (trái) là thí sinh duy nhất khiến bốn huấn luyện viên tranh nhau.

Đỉnh điểm cuộc chiến là màn tranh thí sinh Tú Hảo của cả bốn huấn luyện viên. Để chiêu dụ thí sinh này, mỗi huấn luyện viên đưa ra một lý lẽ riêng, trong đó Minh Tú và Hoàng Thùy tranh luận gay gắt nhất.

Minh Tú cho rằng Tú Hảo có đôi môi dày gợi cảm giống cô nên về đội của cô là hợp nhất. Lập tức, Hoàng Thùy phá lên cười và nói "Lấy đôi môi để dụ thí sinh thật buồn cười". Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 tự tin tuyên bố khả năng dạy catwalk của cô hơn hẳn hai người còn lại. Cô còn mang giải thưởng Best Catwalk - Top Model of the World ra để "dụ" nhưng bị Lan Khuê gạt đi bằng cách đưa thí sinh quay mặt ra chỗ khác. Kết quả, Tú Hảo về đội của Lan Khuê.

Kết thúc tập một, 12 thí sinh lần lượt về ba đội của các huấn luyện viên. Đội của Lan Khuê gồm: Mỹ Duyên, Ngọc Ngân, Mỹ Nhân, Tú Hảo. Đội Minh Tú gồm: Thiên Nga, Ánh Quỳnh, Khánh Linh, Trúc Anh. Đội Hoàng Thùy gồm: Quỳnh Như, Tường Linh, Phương Chi, Thiếu Lan.

Ngoài Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú, tập này còn xuất hiện siêu mẫu Thái Lan - Lukkade Metinee - giữ vai trò huấn luyện viên đại diện cho The Look Việt Nam (Vẻ đẹp thương hiệu). Cô cùng ba huấn luyện viên The Face chọn thí sinh.

Tám thí sinh còn lại được siêu mẫu Lukkade chọn về The Look Việt Nam gồm: Hồng Diễm, Thư Dung, Mỹ Huyền, Thùy Dung, Anh Thư, Kim Nhung, Khánh Phương và Ngọc Dung.

Tập hai The Face sẽ phát sóng vào ngày 18/6.