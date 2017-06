[E3 2017] Cả thế giới phải kêu trời vì họp báo của EA "nhạt như nước ốc"

Ngoài hai tựa game mới, chẳng có chút dấu ấn nào của buổi họp báo do EA tổ chức tại E3 2017 đọng lại trong mắt game thủ cả

"Trời ơi nó là sự kiện nhạt nhất E3!", "Tôi suýt thì ngủ quên với mấy ông EA", "Thôi bình tĩnh bình tĩnh các ông, ngày mai còn nhiều hãng lắm, chắc chắn sẽ hay hơn"...

Đó chính là những phàn nàn của game thủ trên toàn thế giới sau khi thưởng thức "màn trình diễn" của EA đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Phải khẳng định một điều, phát súng mở màn của EA chỉ dành cho một bộ phận game thủ nhất định, với vài tựa game thể thao, Need For Speed và Star Wars. Hầu hết game thủ Việt lẫn phần đông cộng đồng trên thế giới đều chẳng quan tâm mấy đến những tựa game kể trên. Mở màn sự kiện, một dàn trống quảng bá cho NFL 18 đã khiến cả khán phòng phải im lặng vì nó quá kỳ dị.

Đỡ khó chịu hơn một chút là FIFA 18. Ít ra thì trên thế giới, bộ môn thể thao vua luôn có sức hút mạnh hơn so với bóng bầu dục. Thế nhưng cách mà EA quảng bá cho FIFA 18 năm nay vừa lỗi mốt, vừa gây buồn ngủ so với năm ngoái. Nếu các bạn chưa quên, thì tại E3 2016, EA đã có một màn ra mắt FIFA 17 quá hoành tráng, với sự hiện diện của Jose Mourinho cùng anh chàng diễn viên Adetomiwa Edun, người thủ vai Alex Hunter, nhân vật chính trong mục chơi đơn mang tên The Journey của FIFA 17. Năm nay, trong FIFA 18, Alex Hunter lại quay trở lại, thế nhưng đoạn trailer tưởng là sôi động, ấy vậy mà chẳng thể nào so sánh được với màn ra mắt quá hoành năm ngoái.

Ấy là nói về hai "thế lực" hái ra tiền cho EA. Còn hai tựa game bắn súng bom tấn, Battlefield 1 và Star Wars: Battlefront 2 cũng chẳng thể nào có được sức hút cần có. Tựa game bắn súng lấy đề tài thế chiến thứ nhất chỉ có vỏn vẹn một đoạn trailer dài chưa đầy 1 phút, còn Star Wars thì chiếm trọn nửa tiếng đồng hồ với trận đấu Multiplayer mà lúc 3 rưỡi sáng theo giờ Việt Nam hễ xem là chắc chắn ngủ quên.

Rõ ràng, chiến lược của EA trong vài năm qua đã trở nên nhàm chán. Khi không có những game bom tấn mới toanh như các năm trước đó, thì EA bỗng nhiên trở thành một tập đoàn game nhạt nhẽo và thiếu sáng tạo. Cũng không thể nói là không có game mới, thế nhưng một game indie có tên A Way Out, lấy đề tài vượt ngục, và một tựa game hành động phiêu lưu mới chỉ có trailer chưa được hé lộ gameplay như Anthem của Bioware, thì hai điểm sáng le lói như đom đóm thế này là không thể đủ để cứu vãn EA tại E3 năm nay.

Game của EA vẫn sẽ có người quan tâm, mua key bản quyền và thưởng thức. Thế nhưng khi nói về khả năng tạo ra một sự kiện ấn tượng và cuốn hút, có lẽ họ còn phải học hỏi Sony, hay thậm chí là Ubisoft dài dài.

E3 2017 sẽ tiếp tục trong đêm nay và rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, bắt đầu với buổi họp báo của Microsoft diễn ra lúc 4h sáng thứ 2, 12/06. Chúng tôi sẽ đăng tải những tin tức mới nhất đến các bạn độc giả, mời các bạn chú ý theo dõi.