Xây hàng rào thép gai chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017

Huy động hơn 5.000 cán bộ tham gia tổ chức thi THPT quốc gia



Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại tỉnh có 30.966 thí sinh. Số lượng cán bộ được huy động tham gia tổ chức kỳ thi tại tỉnh là hơn 4.000 người. Số lượng cán bộ của các trường ĐH, CĐ phối hợp là hơn 1.400 người.



Toàn tỉnh có 61 điểm thi với 1.313 phòng thi. Điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất là điểm thi đặt tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 36 phòng thi và 861 thí sinh dự thi.



Nhận định công tác sao in đề thi năm nay là một khó khăn do số lượng môn thi trắc nghiệm nhiều hơn, tỉnh Nghệ An thành lập 1 ban in sao đề với 64 người, trong đó có 48 người trực tiếp làm công tác in sao.



Tỉnh Nghệ An cũng thuê khách sạn để làm công tác in sao đề thi với khu in sao biệt lập, có vách ngăn và có bảo vệ vòng trong và vòng ngoài. Thời gian in sao dự kiến từ 07/6-19/6. Ngày 20/6, trước ngày thi 1 ngày đề thi sẽ được giao tới các điểm thi để lưu giữ.