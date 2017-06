Bom tấn Dark and Light đã ấn định ngày mở cửa

Như vậy là chỉ 1 ngày sau khi cho phép game thủ toàn thế giới đăng ký tài khoản chơi thử thì game online bom tấn Dark and Light cũng đã ấn định thời điểm trò chơi này ra mắt bản thử nghiệm. Theo đó thì thời điểm tiến hành test là ngày 20/6 này và game thủ Việt cũng nên nhanh tay bởi ngày 15/6 sẽ kết thúc việc đăng ký, tham khảo thêm tại địa chỉ: https://zh.surveymonkey.com/r/DNLtestsurvey.

