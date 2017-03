'Beauty and the Beast' mở màn ăn khách toàn cầu

Bom tấn cổ tích của Disney đạt 350 triệu USD khắp thế giới, thu gần 45 triệu USD ở riêng thị trường Trung Quốc cuối tuần qua.

Ở Bắc Mỹ, Beauty and the Beast đạt 170 triệu USD và xác lập kỷ lục phim ra mắt vào tháng ba ăn khách nhất mọi thời đại. Con số doanh thu ở Trung Quốc là 44,8 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Doanh thu mới của Beauty and the Beast khẳng định vị thế thống trị của hãng Disney (gọi thân mật là Nhà Chuột) ở thị trường Bắc Mỹ cũng như toàn cầu. Phim nối tiếp chuỗi thành công mà hãng này thiết lập được từ Alice in Wonderland (hơn một tỷ USD toàn cầu), Cinderella (543,5 triệu USD) và năm ngoái là The Jungle Book (966,6 triệu USD).

Beauty and the Beast là phim điện ảnh mới nhất về câu chuyện cổ tích từng xuất hiện hơn 10 lần trên màn bạc, có ngân sách 160 triệu USD. Tác phẩm dựng lại hoạt hình cùng tên năm 1991 của Disney, kể về một cô gái ham đọc sách tình nguyện đến sống cùng quái vật để cứu cha. Phim có Emma Watson, Dan Stevens và Luke Evans đóng chính. Riêng Emma Watson được cho là nhận 15 triệu USD thù lao để đóng tác phẩm. Trên Rotten Tomatoes, phim được 70% giới phê bình nhận xét tích cực với điểm số trung bình là 6,7/10.

Phim cổ tích của hãng Disney thành công vang dội.

Thành công của Beauty and the Beast đẩy Kong: Skull Island xuống vị trí thứ hai. Tác phẩm King Kong gom về 28,9 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu. Doanh thu nội địa của phim hiện là 110 triệu USD và toàn cầu là 259 triệu USD.

Trong khi đó, Logan của Hugh Jackman thu về 17,5 triệu USD trong tuần thứ ba ra rạp Mỹ. Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 524 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Beauty and the Beast (2017) - Buena Vista - 170 triệu USD

2. Kong: Skull Island - Warner Bros. - 28,9 triệu USD

3. Logan - Fox - 17,5 triệu USD

4. Get Out - Universal - 13,2 triệu USD

5. The Shack - LionsGate - 6,1 triệu USD

6. The LEGO Batman Movie - Warner Bros. - 4,7 triệu USD

7. The Belko Experiment - BH Tilt - 4 triệu USD

8. Hidden Figures - Fox - 1,5 triệu USD

9. John Wick: Chapter Two - LionsGate - 1,2 triệu USD

10. Before I Fall - Open Road Films - 1,03 triệu USD