Hơn 85.000 tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017

Sáng 11/6, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long đã phối hợp tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận Trung ương, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban VHGDTTN&NĐ của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng và hơn 2.000 sinh viên đã tham dự Lễ ra quân.

Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia.

Lễ trao cờ lệnh chính thức ra quân “Tiếp sức mùa thi” năm 2017.

Chương trình năm nay được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7, trong đó cao điểm là từ ngày 20-25/6 với các hoạt động: tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh và người nhà thí sinh; giới thiệu nhà trọ miễn phí và nhà trọ giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, phối hợp đảm bảo giao thông, an ninh tại địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm các thủ tục thi cho thí sinh…

Cho đến thời điểm này, các tỉnh, thành phố đã thành lập được 663 đội hình tình nguyện cấp tỉnh với 22.052 tình nguyện viên; 2.729 đội hình tình nguyện cấp cơ sở với trên 63.013 tình nguyện viên.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017.

So với năm 2016, năm nay, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai sớm hơn nhằm nắm bắt đầy đủ các thông tin về thí sinh để có các hình thức hỗ trợ hiệu quả, trong đó hướng tới 2 mục tiêu: đảm bảo tất cả các điểm thi trên toàn quốc có đội hình “Tiếp sức mùa thi” và tất cả các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong kỳ thi.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá, chương trình “Tiếp sức mùa thi” là một trong những chương trình có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia nhằm góp sức vào một mùa thi, tuyển sinh an toàn, thành công, làm giảm áp lực về vật chất cũng như tinh thần cho thí sinh và gia đình các em.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm mô hình “Trung tâm tư vấn, điều phối thông tin tiếp sức mùa thi” đặt tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cũng qua hoạt động này, Thứ trưởng tin rằng, mỗi bạn trẻ sẽ học hỏi được nhiều hơn, trưởng thành hơn, thêm yêu cuộc sống, biết nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để phát huy truyền thống và những giá trị nhân văn cao đẹp, cùng góp sức vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên, sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 21-24/6 với sự tham gia của hơn 862.000 thí sinh trên cả nước.

Việt An