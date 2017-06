5 đoàn đi kiểm tra vỉa hè nhưng chưa xử lý được cán bộ nào!

Sáng ngày 11/6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 9. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội phản ánh những dấu hiệu điều chỉnh quy hoạch làm tăng mật độ phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch chung ở khu vực nội thành.

“Khi chúng tôi đi kiểm tra quy hoạch khu đô thị, các khu nhà cao tầng nhồi nhét như vậy thì hạ tầng xã hội, giao thông không theo kịp. Chúng ta thực hiện quy hoạch phải có lộ trình, nghĩa là hạ tầng giao thông, xã hội ở mức nào thì nhà xây ở mức đó chứ chạy theo như vậy thì rất nguy hiểm”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tại cuộc họp giao ban Chính phủ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nhắc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là bước đầu làm tốt nhưng vừa qua việc tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè lại tiếp diễn. Tiếp tục có tình trạng người dân quay trở lại bán hàng, trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè.

“Vì thế, tôi đề nghị các quận huyện cần phải đôn đốc, đặc biệt là Chủ tịch UBND các phường, xã, Trưởng Công an các phường xã cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp liên quan đến lòng đường vỉa hè. Nếu làm tốt cái này sẽ thúc đẩy việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”, ông Chung nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dành nhiều thời gian nói về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Ông Hải đánh giá việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè trên địa bàn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là vì tình trạng đánh trống bỏ dùi và cách làm vẫn còn hình thức.

“Thành phố cử 5 đoàn đi kiểm tra nhưng tôi chưa thấy xử lý được ông nào, quận huyện chưa thấy xử lý được ai hết”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói và tiếp tục yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt hơn nữa vấn đề này, đặc biệt phải xử lý cán bộ buông lỏng quản lý, dẫn tới tình trạng “mỗi cái vỉa hè không làm được”.

Về vi phạm trật tự xây dựng, ông Hoàng Trung Hải đánh giá đây là điểm yếu của đô thị, đặc biệt là của TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội thúc lãnh đạo các địa bàn phải quyết liệt hơn trong vấn đề này.

“Vừa rồi thành phố đã chuyển sang cơ quan điều tra công an để xử lý một số vụ vi phạm trật tự xây dựng; chúng ta cũng đã xử lý cán bộ, nhưng những trường hợp như thế vẫn tồn tại và vẫn phát sinh”, ông Hoàng Trung Hải đánh giá.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định những vấn đề trên là điểm đe dọa đến đội ngũ cán bộ, đe dọa đến ổn định của thành phố, đe dọa đến lòng tin của nhân dân. “Thủ tướng cũng hỏi thành phố làm được không? Hay chỉ hứa thế thôi, chỉ nói thế thôi nhưng mà không làm được. Đây là tồn tại lớn mà chúng ta phải quyết liệt giải quyết.", ông Hải nhấn mạnh.

“Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tội phạm tăng, băng nhóm hoạt động trở lại và có dấu hiệu hết sức manh động. Tôi nghĩ cái này cần phải đưa vào phần tồn tại để có giải pháp trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Về công tác an ninh trật tự, ông Nam cho rằng, ngoài xác định trách nhiệm hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân thì lực lượng nòng cốt phải là công an địa phương. Bên cạnh đó, Công an TP phải xây dựng các kế hoạch, các chuyên đề trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm băng nhóm.

“Thời anh Chung làm Giám đốc Công an TP tôi rất yên tâm. Thế nhưng một năm nay, băng nhóm vào bệnh viện, vào tận nhà riêng chém người, trấn áp khiến tôi rất lo lắng”, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội thẳng thắn nói.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp như trên, có liên quan đến các kế hoạch, chuyên đề của ngành công an. Và nếu các kế hoạch chuyên đề của ngành công an thực hiện tốt thì tội phạm sẽ run tay. Ông Nam cho biết, việc mình chia sẻ những bất an kể trên để thành phố cũng như Giám đốc Công an TP đưa ra giải pháp trong thời gian tới.