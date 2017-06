Tổng thống Putin "lên chức"

Dù thường tránh nói về chuyện gia đình riêng nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây của đạo diễn Oliver Stone, Tổng thống Nga Putin hé lộ đã lên chức ông ngoại.

Trong bộ phim tư liệu gồm 4 phần với nhan đề "Phỏng vấn Putin", đạo diễn Oliver Stone đặt câu hỏi liệu người đứng đầu nước Nga có yêu cháu ngoại không. Tổng thống Putin thừa nhận ông rất yêu nhưng không có thời gian chơi cùng các cháu.

Theo Sputniks, bộ phim tài liệu về Tổng thống Putin sẽ được lên sóng kênh truyền hình Showtime vào 12-15/6. Tuy nhiên, một số phần của phim đã được công bố.

Trong cuộc họp báo hàng năm vào cuối năm 2015, Putin hé lộ thông tin về các con gái. Nhà lãnh đạo này nói, ông rất tự hào về họ và "các con gái tôi vẫn đang học và làm việc. Các con gái tôi nói thành thạo 3 ngoại ngữ châu Âu. Một đứa có thể nói 1-2 thứ tiếng châu Á, còn đứa kia thạo 4 ngoại ngữ châu Âu. Chúng đều dùng ngoại ngữ trong công việc".

"Tôi không bao giờ thảo luận các vấn đề liên quan tới gia đình. Bọn nhỏ không tham gia kinh doanh hay chính trường", Tổng thống Putin nói và cho biết thêm, các con gái của ông đều sống ở Nga và chưa bao giờ thay đổi nơi sinh sống.

"Tôi không bao nói chính xác nơi con gái mình làm việc cũng như chúng đang làm gì, vì nhiều lý do, gồm cả lý do an ninh", Putin lý giải. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh mỗi người đều có quyền với vận mệnh mình và "các con gái tôi chưa bao giờ thích bị chú ý....Chúng sống cuộc sống của mình".

Cũng trong năm 2015, Putin tiết lộ, ông vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiện với vợ cữ Lyudmila. Và rằng, đôi khi ông thức tới 2h sáng vì trò chuyện với vợ cũ và hai con gái Maria, Ekaterina.

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối năm 2014, Putin nói, ông đang yêu và được yêu.

Hoài Linh