Du khách đội mưa xem người Cơ Tu nhảy ở phố cổ Hội An

Người Cơ Tu biểu diễn lưu động trên các con đường ở phố cổ Hội An trong đêm hội vào rằm hàng tháng.

Trong đêm hội văn hóa Cơ Tu, các nhóm múa của 3 huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang luân phiên trình diễn điệu múa tâng tung da dá và cồng chiêng tại số 26 Phan Bội Châu và khu Vườn tượng An Hội. Buổi biểu diễn đầu tiên chiều 9/6 thu hút rất nhiều du khách chiêm ngưỡng, tham gia nhảy múa bất chấp trời mưa.

Du khách đội mưa xem biểu diễn văn hóa Cơ Tu. Ảnh: Hạ My.

Cộng đồng người Cơ Tu cũng trưng bày, trình nghề sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản miền núi, quà lưu niệm. Từ 14h, chợ sản phẩm thủ công bắt đầu ở phía trước bảo tàng Di sản vô giá của nhiếp ảnh gia Pháp với các mặt hàng như gia vị, giỏ đan lát, vải dệt truyền thống, sách về văn hoá Cơ Tu. Một nghệ nhân dệt vải phía trước bảo tàng, thu hút khách du lịch đến xem.

Từ 16h, đoàn múa di chuyển đến khu vườn tượng An Hội và diễu hành từ chùa Cầu qua các con đường trong phố cổ, biểu diễn trước bảo tàng Di sản vô giá đến 19h30. Sự kiện góp phần quảng bá văn hoá của người Cơ Tu và giới thiệu tiềm năng du lịch của các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam đến với du khách.

Du khách hào hứng nhảy cùng người Cơ Tu. Ảnh: Hạ My.

Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam phối hợp với UBND TP Hội An, Tổ chức Cứu trợ - phát triển quốc tế (FIDR) của Nhật Bản tổ chức. Đây là sáng kiến đề nghị của nhiếp ảnh gia Pháp Réhahn, người rất gắn bó với Hội An trong nhiều năm qua.