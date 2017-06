Bóc gỡ đường dây lừa bán nữ sinh Việt Nam sang Trung Quốc

Ngày 10/6, nạn nhân Sùng Thị N - một trong các nữ sinh trong đường dây lừa bán người, lừa bán trẻ em ra nước ngoài đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đây là đường dây phạm tội quy mô lớn, đối tượng tham gia hầu hết là người dân tộc thiểu số...

Dưới sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bát Xát và sự phối hợp chặt chẽ của Công an Trung Quốc, ngày 10-6, nạn nhân Sùng Thị N (trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) một trong các nữ sinh trong đường dây lừa bán người, lừa bán trẻ em ra nước ngoài đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đây là đường dây phạm tội quy mô lớn, đối tượng tham gia hầu hết là người dân tộc thiểu số...

Tính đến ngày 10-6, Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bát Xát đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 2 trường hợp đang trốn truy nã về hành vi mua bán người và trộm cắp tài sản...

Ngày 16-4, ba nữ sinh của một Trường PTTH trên địa bàn huyện Bát Xát là Sùng Thị N, học sinh lớp 10; Vù Thị S, học sinh lớp 11 và Vàng Thị S, học sinh lớp 10, đột ngột mất tích...

Qua sàng lọc ban đầu, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bát Xát xác định, các nạn nhân đi theo một nam thanh niên tên là Tủa. Nhận định nhiều khả năng các nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài, Công an huyện Bát Xát đã triển khai lực lượng nắm bắt thông tin.

Quá trình rà soát, Thiếu tá Trần Xuân Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) và các đồng đội xác định Tủa có tên thật là Sùng A Tủa (20 tuổi, trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát). Đối tượng là một thanh niên lêu lổng, thường bỏ nhà đi lang thang, nghi vấn có liên quan đến việc lừa bán người ra nước ngoài.

Từ thông tin này, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bát Xát phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai và Bộ đội Biên phòng chia làm nhiều tổ, lần theo hành trình của Tủa.

Các đối tượng trong vụ án. Cùng ngày, tại lối mòn biên giới thuộc thôn Tân Quang, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp, bắt giữ Tủa, khi đối tượng này đang tìm đường trốn sang Trung Quốc. Bước đầu đấu tranh, Tủa khai nhận:

Trong thời gian làm thuê tại một quán ốc tại TP Lào Cai, anh ta quen biết một thanh niên tên là Thành. Thành rủ Tủa tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 15-4, Tủa cùng Thành và hai nam thanh niên khác lừa đưa 3 nạn nhân Sùng Thị N, học sinh lớp 10; Vù Thị S, học sinh lớp 11 và Vàng Thị S, học sinh lớp 10 đưa sang Trung Quốc bán với giá 45 nghìn NDT.

Sau gần 4 ngày khẩn trương thu thập tài liệu, các đơn vị phối hợp xác định Thành có tên đầy đủ là Sùng Seo Thành (19 tuổi, trú tại xã Nậm Mòn).

Các đối tượng cùng tham gia lừa bán 3 nữ sinh trung học gồm: Cư Seo Phủng (23 tuổi) và Vàng Seo Dìn (20 tuổi, cùng trú tại ở thôn Ngải Số 2, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Lào Cai) và Thào A Tú (21 tuổi, trú tại xã Đắk RMăng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắc Nông).

Trong ngày 20 và 21-4, mũi công tác của hai đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức lực lượng chia làm nhiều mũi lần lượt bắt giữ 4 đối tượng trên. Trong số này, Thào A Tú bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy sang Trung Quốc.

Ngày 24-4, với sự phối hợp của Công an tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng Bát Xát, một trong 3 nạn nhân của đường dây mua bán người là Vàng Thị S đã được giải cứu về nước.

Căn cứ vào lời khai của S, Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ đấu tranh với Thành và Tú.

Quá trình đấu tranh, Thành khai nhận vào ngày 17-4, đối tượng này còn cùng với Vàng Seo Dìn còn lừa bán nạn nhân Thào Thị D (17 tuổi, trú tại Sa Pa, Lào Cai) sang Trung Quốc bán cho đối tượng tên là Vàng Seo Gia (23 tuổi, HKTT tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, Hà Giang), hiện đang sinh sống tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với giá 18 nghìn NDT.

Đối tượng Thào A Tú khai nhận từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2017, Tú đã cùng với Vàng Seo Gia và hai đối tượng khác gây ra 4 vụ, lừa bán 4 phụ nữ ra nước ngoài. Tham gia vào việc lừa bán nạn nhân D còn có đối tượng Thào A Vảng (24 tuổi, ở tại thôn 6, huyện Đắk Glong), Vảng là đối tượng đang trốn truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bỏ trốn lên Lào Cai, Vảng quen Thành và bắt đầu tham gia vào đường dây. Vảng có nhiệm vụ tuyển người... Sau khi có "hàng" thì liên hệ với Vảng để giao người. Các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 người phụ nữ ra nước ngoài.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là đường dây mua bán người xuyên quốc gia có quy mô lớn. Trong đường dây này, có sự phân công chặt chẽ giữa các đối tượng; ở nhiều công đoạn từ việc tìm người đến đưa dẫn và tiêu thụ.

Theo đó, Vàng Seo Gia là đầu mối tiêu thụ ở Trung Quốc. Ngày 7-6, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Gia và Vảng.

Vụ việc tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Theo Xuân Mai

Công an nhân dân