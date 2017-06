Trộm tiệm vàng hơn 3 tỷ tổng tài sản rồi đưa cho thầy dạy võ cất giấu

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự 2 nghị phạm để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, 2 nghi phạm bị tạm giữ hình sự là Phan Đình Bảo (SN 1991, ngụ khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Hữu Chí (SN 1990, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam).

Trước đó, khoảng 19h đêm 15/5, Bảo lén lút leo lên nóc nhà của tiệm vàng Tân Kim Vinh (cơ sở tại khu vực chợ An Thới, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam). Bảo dùng kéo cắt tôn mái nhà, sau đó trèo xuống ẩn nấp ở gác trên lầu của tiệm vàng.

Khoảng 20h30, thấy chủ tiệm vàng đi vệ sinh, Bảo xuống tầng trệt ra phía trước quầy bán vàng dùng dao và kéo cạy phá tủ lấy nhiều vòng vàng. Lúc này, bị chủ tiệm vàng phát hiện tri hô nên Bảo dùng dao đe dọa, rồi sau đó tẩu thoát.

Sau đó, Bảo lấy túi vàng vừa trộm được chia làm 2 phần vào 2 túi nylon đem cất giấu trên mái nhà.

Nghi phạm Bảo cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngày 16/5, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Mỏ Cày Nam) đã bắt giữ Bảo cùng tài sản bị thu giữ từ đối tượng gồm 129 chiếc vòng, 3 nhẫn vàng với trọng lượng khoảng 15 lượng vàng 18k.

Qua điều tra, nghi phạm Bảo khai nhận, đêm 19/4/2016, Bảo đã thực hiện vụ đột nhập vào tiệm vàng Kim Hải Hải (ở thị trân Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) lấy cắp nhiều vòng vàng với tài sản thiệt hại ước tính trên 3,1 tỉ đồng.

Bảo khai thêm, sau khi trộm được từ tiệm vàng Kim Hải Hải, nghi phạm đã đưa cho Nguyễn Hữu Chí (là thầy dạy võ của Bảo) cất giấu. Sau đó, Chí đã dùng một phần số vàng này bán để tiêu xài cá nhân, xây nhà cửa. Từ lời khai của Bảo, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chí.

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã trao số tiền thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Bến Tre có thành tích phá nhanh hai vụ trộm tiệm vàng trên. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cũng trao thưởng 8 triệu đồng cho các đơn vị điều tra phá thành công 2 vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang