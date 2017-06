Tổng thống Putin nói có ít thời gian chơi với cháu ngoại

Trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn người Mỹ Oliver Stone, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ rằng ông rất yêu quý các cháu ngoại, song không có nhiều thời gian để chơi với các cháu.

Trong bộ phim tài liệu gồm 4 phần do đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver Stone thực hiện với tên gọi “Phỏng vấn Putin”, dự kiến được phát trên kênh truyền hình Showtime từ 12-15/6 tới, Tổng thống Putin đã có những chia sẻ hiếm hoi về các thành viên trong gia đình ông mặc dù nhà lãnh đạo Nga không phải là người thích tiết lộ nhiều về đời tư cá nhân của mình.

Theo Sputnik, khi đạo diễn Oliver hỏi Tổng thống Putin về các cháu ngoại của ông, ông chủ Điện Kremlin nói rằng ông rất yêu quý các cháu, song cũng thừa nhận rằng ông không có nhiều thời gian để chơi với chúng.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường niên vào cuối năm 2015, Tổng thống Putin cũng từng nhắc tới hai con gái Maria và Ekaterina của ông. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông “rất tự hào” về các con của mình, và các con của tổng thống vẫn đang “tiếp tục nghiên cứu và làm việc”.

“Các con của tôi có thể nói thông thạo 3 ngôn ngữ châu Âu. Một người thậm chí có thể nói một hoặc 2 ngôn ngữ châu Á, và người kia biết 4 ngôn ngữ châu Âu. Các con tôi sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài trong công việc”, ông Putin chia sẻ.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, các con gái của ông không làm các công việc liên quan tới kinh doanh hay chính trị. Họ vẫn đang sống ở Nga và chưa bao giờ thay đổi nơi ở thường trú. Tổng thống Putin từ chối tiết lộ các thông tin về nơi ở cũng như nơi làm việc của các con gái vì nhiều lý do, bao gồm cả các lý do về an ninh.

“Các con tôi chưa bao giờ thích cuộc sống là tâm điểm chú ý của dư luận. Chúng chỉ đang sống cuộc sống riêng của mình và tận hưởng cuộc sống một cách xứng đáng”, ông Putin nói thêm.

Trong các cuộc phỏng vấn riêng với đạo diễn Oliver, Tổng thống Putin cũng chia sẻ quan điểm của ông về tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là vai trò của Nga trong quan hệ quốc tế, mối quan hệ Nga - Mỹ, Nga - NATO cũng như nhiều chủ đề “nóng” khác.

Thành Đạt