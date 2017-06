Dương Công Minh nghỉ chức, Bầu Đức nợ nần, trùm gỗ mất nghiệp

Ông Nguyễn Đức Hưởng rút khỏi Sacombank

Ông Nguyễn Đức Hưởng - người được Sacombank đề xuất tham gia hội đồng quản trị ngân hàng này - vừa có đơn "không thể tham gia ứng cử hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021".

Trước đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị.

Ông Dương Công Minh mới đây đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch, Thành viên HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Ông Minh vốn được biết đến là một đại gia kín tiếng trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, sân golf... Ông thường được gọi với biệt danh “Minh Him Lam” khi là chủ của Tập đoàn Him Lam và Him Lam là cổ đông lớn của LienVietPostBank.

Ông Lê Nam Trà thôi chức chủ tịch MobiFone



Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quyết định điều chuyển Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Lê Nam Trà về công tác tại văn phòng bộ này từ 6/6.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, việc điều động cán bộ do yêu cầu công tác, trong đó có xét đến yếu tố hoàn cảnh cá nhân, gia đình của cán bộ. Việc điều động cán bộ từ các doanh nghiệp về các đơn vị Bộ TT&TT và ngược lại cũng là hoạt động được diễn ra thường xuyên. Thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục có sự phân công điều chuyển cán bộ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone

Bầu Đức kinh doanh trượt dài trong nợ

Sau 2 năm vật lộn với khoản nợ khổng lồ, cổ phiếu giảm dưới mệnh giá và luôn trong tình trạng bị cảnh báo đã đẩy tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào thế bị động. Nếu quá trình kinh doanh của doanh nghiệp này được khái quát như một trận bóng đá thì HAGL đang trong thế bị dẫn bàn, lúc nào cũng phải chiến đấu như trong những “phút bù giờ”.

Hiện các tài sản có giá trị của HAGL đều phải cầm cố ở ngân hàng. Bầu Đức thậm chí phải thế chấp bằng chính lượng cổ phiếu HAG mà mình nắm giữ, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và tài sản của vợ. Để tiết giảm chi phí hoạt động, người từng được coi là giàu nhất Việt Nam mới đây còn bán luôn cả chuyên cơ Beechcraft King Air350.

Vận hạn của ông vua gỗ

Được biết đến là “ông trùm gỗ Việt”, đại gia Võ Trường Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gỗ Trường Thành (TTF) trong năm qua cũng đã trải qua nhiều sóng gió. Ông chính thức chia tay với Trường Thành, công ty do ông gây dựng. Nghiệp kinh doanh của ông Thanh đến nay dường như cũng chấm dứt.

Hơn nửa thập kỷ rơi vào khủng hoảng, đối diện với các khoản nợ khổng lồ, ông chủ cũ của TTF hầu như chỉ tính tới các phương án sinh tồn hơn là tìm kiếm lợi nhuận.

“Cuộc khủng hoảng 2008 cũng là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà tôi phải vượt qua. Chúng tôi được học nhiều về kinh doanh, nhưng về quản trị rủi ro còn quá mơ hồ", ông Doanh nhân Võ Trường Thành chia sẻ.

Doanh nhân gốc Việt giữ chức Giám đốc sản phẩm Ford

Tăng Thái Hậu được bổ nhiệm giám đốc sản phẩm Ford toàn cầu. Với cương vị mới, Tăng Thái Hậu sẽ chỉ đạo hoàn toàn thiết kế, kỹ thuật và sản xuất để đưa những mẫu xe mới ra thị trường.

Sang Mỹ từ 1975, bố mẹ muốn Hậu trở thành bác sĩ hoặc nha sĩ. Nhưng ông chọn con đường kỹ sư bởi giỏi môn toán và sợ nhìn máu. Công nghiệp ôtô thu hút do ẩn chứa "sự năng động, liên tục thay đổi và đầy tính cạnh tranh". Sau khi tốt nghiệp, Tăng Thái Hậu làm việc với tư cách là kỹ sư của Ford và mua chiếc xe hơi đầu tiên, một chiếc Mustang.

Nợ xấu đủ xây 3 sân bay Long Thành

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) cho rằng trong số 600.000 tỷ nợ xấu có tới 90% là tiền của người dân, chỉ có 10% tiền ngân hàng. Do đó, giải quyết nợ xấu là bảo vệ những người dân gửi tiền, đưa 600.000 tỷ quay lại phục vụ nền kinh tế.

“Với chừng đó tiền, chúng ta xây dựng được ba sân bay Long Thành. Quốc hội bàn về việc giải phóng mặt bằng sân bay này hơn 20.000 tỷ đã thấy khó khăn rồi. Trong khi, đây là 600.000 tỷ”, ông Thắng nói.

Thú vui xa xỉ của đại gia Minh Nhựa

Doanh nhân Phan Trần Nhật Minh (thường gọi là Minh Nhựa) sinh năm 1983, tên tiếng anh là Tommy Pham. Minh Nhựa là cái tên không còn xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là những người đam mê siêu xe tại Việt Nam. Minh Nhựa được nhắc đến thường gắn liền với những siêu xe khủng.

Minh Nhựa nổi tiếng thú chơi xa xỉ

Minh Nhựa còn có nhiều sở thích tốn bộn tiền khác. Vào trang cá nhân của anh, không khó để thấy cuộc sống vương giả, sang chảnh của chàng thiếu gia này với cơ man nào là đồng hồ, điện thoại hàng hiệu, quần áo thời trang, ví da đẳng cấp... cùng những chuyến công tác, nghỉ dưỡng tại các khu resort sang chảnh và nổi tiếng.

Kiều nữ và những cú lừa bạc tỷ

Hàng loạt các kiều nữ đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa các quý ông, không ít bị hại vẫn phải cay đắng chấp nhận mà gần như không có hy vọng lấy lại tiền, hay thậm chí là buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nếu như Hoàng Thu H. tỏ ra cao tay trong việc lừa "phú nông" Phạm Văn K. thì kiều nữ Nguyễn Thị Hằng cũng dùng nhan sắc và thủ đoạn để "chăn dắt" một cán bộ Thanh tra của tỉnh Hòa Bình.

Một trường hợp khách là đối tượng Nguyễn Thị Lam đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến lúc này, nhiều khách hàng VIP mới "ngã ngửa người" khi biết rằng đã sập bẫy "kiều nữ" xinh đẹp.

Sổ tiết kiệm "thần thánh"

Ông Hoàng Nam Thành gửi sổ tiết kiệm gần 400 đồng. Đến nay, sau 34 năm, tính lãi các kiểu, còn 0 đồng. Theo anh Thành, năm ấy, trong khi chờ kết quả thi đại học, đã đi làm thêm kiếm được 2 chỉ vàng, tương đương 400 đồng. Không dám ăn tiêu, đem gửi tiết kiệm.

Số tiền 400 đồng năm 1983 có thể mua được 2 xe đạp Thống Nhất, tương đương khoảng 500 USD. Cuốn sổ tiết kiệm "thần thánh" được giữ gìn như 1 kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Hoa quả Nhật tiền triệu

Hoa quả Nhật luôn được giới nhà giàu ưu chuộng. Đơn cử như loại cà chua muối Royal Nhật hay còn gọi là cà chua Hoàng gia đang có giá bán lên tới 1,6 triệu đồng/kg, song vẫn được giới nhà giàu Việt săn mua về ăn.

Biwa Nhật Bản - loại quả lạ đang gây sốt trong mùa hè này, được giới nhà giàu Việt tranh nhau mua ăn. Song, họ không biết mình đang bị hớ nặng, bởi biwa ở siêu thị Nhật bán chỉ 440.000 đồng/kg, về Việt Nam giá đắt gấp 9-10 lần, lên tới 4 triệu đồng/kg.

Trí tuệ nhân tạo - triệu người mất việc



Thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là robot thay thế con nguời. Con người đối mặt nguy cơ thất nghiệp trên diện rộng. Trí tuệ nhân tạo không chỉ còn là cái gì đó cao siêu mà thật sự là nguy cơ mà còn là mối đe dọa sống còn đối với mọi ngành nghề kinh tế.



Đối tượng đầu tiên có nguy cơ bị ảnh hưởng là những nhân viên bán hàng, các giao dịch viên đơn giản. 85% công tác kiểm toán, tài chính sẽ làm bằng máy, trong thời gian ngắn tới đây, mọi phương tiện giao thông sẽ chuyển đổi sang không người lái. Đó là những viễn cảnh sẽ xảy ra sau cuộc cách mạng 4.0.

Bảo Anh (Tổng hợp)