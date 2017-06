[E3 2017] Đến cấu thủ ảo trong game cũng muốn dự bị cho đội vô địch còn hơn là đá chính cho đội bóng “số 6”

Trong cuộc họp báo tại sự kiện E3 2017, EA đã công bố những thông tin sốt dẻo về FIFA 18, phiên bản mới nhất của dòng game bóng đá hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Vào sáng nay 11/6 theo giờ Việt Nam, trong cuộc họp báo tại sự kiện E3 2017, EA đã công bố những thông tin sốt dẻo về FIFA 18, phiên bản mới nhất của dòng game bóng đá hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo đó, FIFA 18 sẽ tiếp tục duy trì chế chơi theo cốt truyện “The Journey”.

THE JOURNEY FIFA 18

Nhân vật chính của The Journey năm nay vẫn là Alex Hunter, một cầu thủ trẻ với ước mơ lớn là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giống như ông nội của anh. Với khát vọng cháy bỏng muốn chinh phục đỉnh cao tại Premier League, hình mẫu mà Alex luôn hướng tới là luôn là một tiền đạo nguy hiểm và toàn diện. Điểm khác với phiên bản 17 là Alex Hunter nay đã chuyển sang khoác áo nhà vô địch Chelsea thay cho Manchester United.

Bên cạnh việc thay đổi CLB cho cầu thủ, EA cũng bổ sung thêm chế độ chơi co-op cho The Journey. Giờ đây, người chơi đã có thể song hành cùng một người bạn khác trong quá trình rèn luyện cho Alex Hunter của mình.

Ngoài những phiên bản bình thường, EA cũng giới thiệu về một phiên bản đặc biệt trên Nintendo Switch. So với các phiên bản khác, FIFA 18 trên Switch sẽ có một số thay đổi, đặc biệt là về phương diện đồ họa. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà sức mạnh phần cứng của Switch không thể so sánh với PS4 hay Xbox One. Tuy nhiên, sự cơ động lại khiến cho Switch vẫn có rất nhiều tiềm năng. Thời điểm ra mắt của phiên bản này vẫn chưa được xác định, tuy nhiên EA chắc chắn rằng nó sẽ vẫn được xuất hiện trong năm 2017.

Theo dự kiến, trò chơi này sẽ ra mắt chính thức vào ngày 29/9/2017 với 5 phiên bản PS4, Xbox One, PC, PS3 và Xbox 360.