[E3 2017] Battlefield 1 tung chiêu, lộ diện màn chơi vào vai chiến binh nước Nga

Hầu hết game thủ đều chỉ biết đến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô trong Thế chiến thứ Hai, và Battlefield 1 sẽ không để điều đó tiếp diễn

Như vậy là EA đã bắn phát súng khai mạc sự kiện game lớn nhất thế giới, E3 2017 với sự kiện họp báo vô cùng sôi động. Nếu như những đoạn trailer đầu tiên đều chỉ giới thiệu những tựa game thể thao như NFL 18 hay FIFA 18, thì game thủ hâm mộ Battlefield 1 cũng không bị bỏ quên. Đoạn trailer đầu tiên của DLC mới mang tên In The Name of the Tsar đã được trình chiếu, đem tới cho cộng đồng game thủ một chiến trường phía Đông của Thế chiến thứ nhất, nơi người Nga phải giành lấy từng tấc đất quê hương trước sự tiến công của đế quốc Đức.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar Official Teaser Trailer

Hầu hết game thủ đều chỉ biết đến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết trong Thế chiến thứ Hai, và đây chính là cơ hội để game thủ chúng ta biết được những hy sinh mất mát của những con người bị cuốn vào WWI, cuộc chiến gần như bị rất nhiều người lãng quên. Những bản đồ kéo dài từ Saint Petersburg đến bờ biển Đen sẽ được tái hiện trong DLC này.

Trong Battlefield 1, bạn được trải nghiệm những góc nhìn riêng của những kẻ từng tham gia cuộc chiến đẫm máu. Trách nhiệm, tình yêu, gia đình, đức hy sinh, và thậm chí là cả những câu chuyện trong thời chiến, không có những thông tin chính xác, chuyện kể lại chẳng khác gì tam sao thất bản trong câu chuyện của anh chàng phi công mê đánh bạc Clyde Blackburn.

Hay xót lòng hơn là cuộc chiến của hai anh em sinh đôi nhà Cocchiola chống lại đế quốc Áo Hung. Người chơi chìm vào trải nghiệm của người anh, luôn luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng cùng với đó là cố gắng bảo vệ người em trai mà anh yêu mến. Không chỉ dừng lại ở đó, giữa những câu chuyện bi hùng, phần chơi đơn cũng cho bạn làm quen với những chế độ chơi mạng như Conquest, nơi bạn sẽ phải chiếm đóng những vị trí trọng yếu trong các màn chơi. Cách triển khai gameplay mới này khiến game thủ không bị ngợp khi bước vào chiến trường multiplayer rộng lớn và khắc nghiệt hơn nhiều.

Sẽ là cực kỳ thiếu sót nếu chúng ta không đề cập tới đồ họa của game. Nếu những phiên bản trước của Battlefield đem lại cảm giác màu không mấy chân thực, luôn luôn được "lạnh hóa" với những bộ lọc xanh khiến cho game khó lòng có thể mãn nhãn những con mắt khó tính nhất, thì Battlefield 1 lại khiến game thủ há hốc mồm kinh ngạc, cả ở phần chơi đơn lẫn chơi mạng.