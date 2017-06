[E3 2017] Lộ diện clip Star Wars: Battlefront 2, vào vai Rey cầm kiếm ánh sáng cân cả bản đồ!

Cơ hội để game thủ vào vai những Jedi quyền năng trong thế giới của Star Wars là đây chứ đâu nữa!

Sau nhiều hình ảnh úp mở hồi đầu năm nay, tựa game bắn súng Star Wars: Battlefront 2 đã được hãng phát hành EA công bố thông qua một đoạn trailer hết sức hoành tráng với những hình ảnh bắt mắt về cuộc xung đột giữa các thế lực trong thế giới Star Wars. Đồ họa của phần tiếp theo xem ra còn ấn tượng hơn phiên bản năm 2015 vốn cũng có chất lượng hình ảnh không chê vào đâu được với mô hình nhân vật chi tiết, biểu cảm chân thực và tất nhiên là cả những phi thuyền, chiến hạm, robot đầy bề thế.

Tuy nhiên, trong khi chỉ vài phút nữa, EA sẽ mở màn E3 2017 bằng một cuộc họp báo cực kỳ hoành tráng, thì đoạn clip gameplay đầu tiên của Star Wars: Battlefront 2 đã bị rò rỉ trên Vimeo. Mời các bạn cùng theo dõi clip dưới đây:

Star Wars: Battlefront 2 Gameplay

Điều đầu tiên cần phải khẳng định, đó là gameplay của Battlefront 2 dù không có nhiều điểm đột phá so với phần trước khi vẫn cho phép bạn vào vai những chiến binh của hai phe Đế Chế và phe Kháng Chiến cùng những gương mặt Jedi hay Darth quen thuộc, thì hình ảnh của game này lại ở một đẳng cấp khác rất nhiều so với phần 1, ra mắt năm 2015. Như các bạn có thể thấy trong đoạn video clip, Darth Maul chiến nhau rất hăng với Rey, cô nàng Jedi mới ra mắt khán giả trong phần phim thứ 7: The Force Awakens. Đặc biệt hơn cả, đây đều là những nhân vật mà game thủ có thể vào vai, chứ hoàn toàn không phải NPC.

Điều khiến cho các fan hâm mộ của Star Wars cảm thấy thích thú nhất đó là sự hiện diện của nhiều nhân vật phim quen thuộc trải dài khắp nhiều thế hệ, từ Yoda, Luke Skywalker, Darth Maul cho tới các gương mặt mới chỉ xuất hiện ở phần Star Wars VII như Kylo Ren, Rey.

Trong Star Wars Battlefront 2, tựa game bắn súng bom tấn sắp ra mắt vào cuối năm nay sẽ cho phép bạn vào vai một người lính của phe Đế chế, đội quân bị cho là ác độc trong những bộ phim Star Wars. Cụ thể hơn, trong mục chơi đơn của tựa game này, bạn sẽ được đóng vai một sỹ quan cao cấp của lực lượng Hải quân của Đế chế.

Dĩ nhiên để vào vai một nhân vật như thế này sẽ là một thử thách rất lớn dành cho DICE, nhà phát triển tựa game, vì dù gì đi chăng nữa, lực lượng đế chế từ trước tới nay luôn được mô tả trong những bộ phim như một đội quân Phát xít diệt chủng, vì thế việc để game thủ có cảm giác được sống trong thế giới ảo rất có thể sẽ đem lại phản tác dụng.

Thế nhưng không phải vì thế mà DICE cùng nhà phát triển Motive Studios lại cảm thấy chán nản vì quyết định này, nhất là khi theo Lucasfilm, studio tạo ra những bộ phim bom tấn thuộc series Star Wars cho biết, cốt truyện này sẽ bám rất sát với những gì diễn ra trong vũ trụ điện ảnh chứ hoàn toàn không phải một câu chuyện nghĩ ra cho hợp với tựa game.

Mark Thompson, đạo diễn game tại Motive Studios cho biết, nhóm phát triển Battlefront 2 muốn đưa tựa game vượt qua những lối mòn đã có sẵn để đưa người chơi khám phá một bộ mặt rất khác của cuộc chiến ngoài vũ trụ.

Kì này, Star Wars: Battlefront 2 bên cạnh việc mang đến đấu trường mạng với quy mô cực lớn như thường lệ còn giới thiệu tới game thủ một chế độ chơi chiến dịch có cốt truyện liên quan tới Inferno Squadron - một lực lượng trực thuộc phe Galatic Empire. Đây hứa hẹn sẽ là góc nhìn thú vị khi người chơi không còn vào vai chính diện nữa mà sẽ tham gia cuộc chiến giữa các vì sao với tư cách "lâu la" của phe phản diện.

Star Wars: Battlefront 2 dự tính sẽ được phát hành vào ngày 17/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.