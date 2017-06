CrossFire Legends League (CF2L): Chung kết miền - Những trận thư hùng rực lửa

Vào ngày chủ nhật 11/06 này, những trận đấu cuối cùng của giải đấu Crossfire Legends League 2017 sẽ chính thức diễn ra. Đây hứa hẹn là những trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Những trận đấu cuối cùng của các vòng 1/16 và tứ kết của các miền thuộc giải CF2L đã chính thức khép lại vào ngày 06/6 vừa qua. Những cái tên xuất sắc nhất của các miền đã lộ diện và tới ngày 11/6 tới đây, họ sẽ chính thức bước vào những trận đấu cuối cùng của từng miền để chọn ra những đại diện xuất sắc nhất của cả nước tham dự vào vòng Chung Kết Quốc Gia vào ngày 25 tháng 6 tại TP Hồ Chí Minh.

Highlights các trận đấu thuộc vòng 1/16, tứ kết CF2L - Ngày 7

Highlights các trận đấu thuộc vòng 1/16, tứ kết CF2L - Ngày 8

Lịch thi đấu cụ thể của các trận đấu Bán kết và Chung kết CF2L của 3 miền

Miền Trung: 10 IS Begin hay Genius sẽ lên ngôi vô địch?

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về khả năng chiến thắng của cả đội thì đội trường 10 IS Begin BG Trần Hưng tự tin khẳng định “100% đội nhà sẽ vô địch”. Trong khi đó, đại diện của GENIUS lại rất thận trọng và cho biết cả đội đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và phần thắng của mỗi đội alf 50-50. Liệu đây là một trận thắng vượt trội của 10 IS Begin hay là một trận đấu căng thẳng, kịch tính và GENIUS sẽ vô địch? Hãy cùng chờ đến 20h ngày Chủ Nhật 11/06 nhé.

Miền Bắc – Cuộc chiến cần sức cân tài

Bốn cái tên mạnh nhất ở Khu vực miền Bắc sau các vòng đấu đã qua là: Ahihi Team, Dragon, Homie và Begin – Black Wolf. Đây là những đội game Crossfire Legends không chỉ được đánh giá là mạnh nhất ở khu vực miền Bắc mà còn trên phạm vi cả nước. Đều là những đội game đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở phiên bản Trung Quốc, sức mạnh của các đội được đánh giá là không chênh lệch nhau nhiều nên chắc chắn 2 trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra hết sức căng thẳng, đầy kịch tính và hấp dẫn người xem. Liệu đội nào sẽ đăng quang tại khu vực miền Bắc?

Miền Nam – Team Shine (Avenger) và Begin Dream vượt trội

Tương tự ở Miền Bắc thì do có khá nhiều đội đăng ký thi đấu nên vào Chủ Nhật này ở miền Nam cũng sẽ diễn ra 2 trận bán kết trước khi lựa chọn được 2 đại diện xuất sắc nhất vào vòng Chung Kết. 2 cặp đấu bán kết là: SK Gaming vs Team Shine (Avenger) và Storm vs Begin Dream.

Theo đánh giá thì ở Khu Vực miền nam thì Team Shine và Begin Dream hiện được cho 2 team mạnh nhất và những trận đấu vừa qua thì họ cũng đã thể hiện rõ sức mạnh của mình. Nhiều người dự đoán 2 đội này sẽ bước vào trận chung kết miền nhưng biết đâu SK Gaming hay Storm sẽ làm nên bất ngờ. Nên nhớ khi đã bước vào vòng bán kết này thì thực lực của mỗi đội đều cực kỳ mạnh.

Sau khi kết thúc các trận đấu của CF2L của 3 miền thì 8 đại diện xuất sắc nhất cả nước bao gồm: 3 Miền Bắc, 3 Miền Nam và 2 Miền Trung (đã xác định là 10 IS Begin và Genius) sẽ được lựa chọn để tham gia vào vòng Chung kết quốc gia tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/06 tới đây và mở ra cơ hội đến với đấu trường quốc tế CFL Asian Invitation 2017.

Độc giả đừng quên đón xem các trận đấu hấp dẫn và gay cấn vòng chung kết miền trong khuôn khổ giải CrossFire Legends League 2017 Season 1 (CF2L SS1) trên kênh Youtube CrossFire Legends TV tại đây: https://www.youtube.com/c/cflegendstv

Tham khảo thông tin thêm về CrossFire Legends:

Trang chủ: https://cfmobi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cfmobi.vn/

Group hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/congdongcflvn

Tải game tại đây: http://m.onelink.me/54f58e1