Hơn 120 cơ thủ tham gia giải bi da báo chí ĐBSCL mở rộng lần thứ 10

Sáng 10/6, tại cồn Cái Khế, TP Cần Thơ, Giải bi da báo chí ĐBSCL lần thứ 10 chính thức khai mạc. Đây là giải đấu thường niên, chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, chia sẻ của giới báo chí tại miền Tây sau một năm làm việc cật lực trên mặt trận thông tin.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao cờ lưu niệm cho các báo

Giải đấu năm nay do Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ đăng cai tổ chức, quy tụ sự tham gia của 128 cơ thủ là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo in, báo điện tử, đài phát thanh truyền hình của trung ương và địa phương đóng tại miền Tây và TP.HCM cùng các đơn vị, ngành liên quan như tuyên giáo, công an, văn hoá, thông tin truyền thông…

Giải diễn ra trong ngày, theo thể thức bốc thăm chia bảng (mỗi đội 2 người) thi đấu loại trực tiếp chọn ra đội đạt giải nhất, nhì, ba… để trao tặng cúp, huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng có giá trị.

Ông Lê Phương Nguyên – Trưởng Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ (Trưởng Ban tổ chức) cho biết: Giải đấu lần này quy tụ lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay (40 cơ quan báo chí và 17 đơn vị đối tác thân thiết, khách mời) khắp các tỉnh thành miền Tây và TP.HCM với 128 cơ thủ chính thức, lực lượng dự bị hơn 10 người…

Cơ thủ, Cao Hoàng Phong – Báo Sài Gòn giải phóng cho biết, giải đấu là hoạt động có ý nghĩa, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh và độc đáo cho anh em làm báo tại miền Tây. Đây là dịp để đội ngũ làm báo giao lưu, chia sẻ, xả stress sau một năm làm việc. Mong muốn giải đấu tiếp tục duy trì và lớn mạnh hơn nữa.

Cơ thủ là PV, CTV của các báo có VP đại diện ở khu vực ĐBSCL

Anh Huỳnh Thanh Triều (Tổ trưởng tổ trọng tài) nhận xét: giải đấu này do anh em làm báo sáng kiến ra thật độc đáo. Tuy là giải phong trào nhưng được tổ chức rất chặt chẻ và chuyên nghiệp. Đây là sân chơi vui nhộn, lành mạnh, thắm đậm tình đoàn kết. Vận động viên tham gia khá rộng rãi từ cộng tác viên, phóng viên đến lãnh đạo các cơ quan báo chí đều thi đấu rất nhiệt tình, hoà nhã… Đặc biệt, hoạt động rất nhân văn của giải đấu hằng năm được duy trì là gây quỹ chia sẻ, hỗ trợ các trường hợp anh em làm báo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Cùng ngày, tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc Giải thể thao Báo chí TP Cần Thơ mở rộng năm 2017 do Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức.

Giải đấu với sự góp mặt của gần 100 VĐV đến từ nhiều đơn vị như: Hội Nhà báo Vĩnh Long, Hội Nhà báo Hậu Giang, Hội Nhà báo Sóc Trăng, Đài PTTH TP Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, Báo CAND, Báo Đại đoàn kết, Báo Mực tím, Báo Cần Thơ, VOV, VTV Cần Thơ, Phòng An ninh Chính trị Công an TP Cần Thơ, SCTV và Hội Nhà báo Kiên Giang....

Phạm Tâm