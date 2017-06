Công an tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 11 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc ép làm gái mại dâm.

11 thiếu nữ được Công an Trung Quốc trao trả về nước. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngày 9/6, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận 11 người Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc do Công an Trung Quốc trao trả.

11 nạn nhân của đợt trao trả lần này đến từ các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Cao Bằng, Điện Biên, tuổi từ 15 đến 20.

Các cô gái khai đều bị nhiều nhóm bạn trai lừa rủ đi chơi hoặc du lịch rồi bán sang Trung Quốc làm vợ hay bắt ép làm gái mại dâm. Tất cả sau đó được chuyển vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai để nhà chức trách tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thanh Tuấn