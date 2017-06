Triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia

Hai đường dây chuyên mua ma túy tổng hợp từ Trung Quốc với số lượng lớn đưa vào sâu trong nội địa Việt Nam để phân phối cho các quán bar, karaoke, vũ trường… vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Ma túy dạng "đá" được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam (ảnh minh họa)

Ngày 10/6, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phá án thành công 2 chuyên án mang bí số 417D và 617L. Đây là 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng, thu giữ tổng số ma túy lên tới gần 3kg gồm: ketamin, ma túy “đá”, 100 hộp shisha cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, đối với Chuyên án 417D, sau một thời gian theo sát mọi di biến động của đường dây phạm tội trong chuyên án này, ngày 23/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ Lương Viết Đào Trường (SN 1970) và Phạm Ngọc Long (SN 1979) đều là lái xe taxi và cùng đang vận chuyển ma túy từ TP. Móng Cái về TP. Hạ Long để bán.

Qua đấu tranh khai thác 2 đối tượng trên cùng tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 4/5, Công an Quảng Ninh quyết định bắt thêm 3 đối tượng gồm: Trần Công Thiêm (SN 1987), Hoàng Tiến Cháng (SN1986) và Trần Thị Phương Đang (SN 1992), tại một khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long. Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm:1 kg MTTH (dạng ketamin), 1 cân điện tử. Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Thiêm, Công an thu giữ thêm 1 kg (cũng dạng ketamin).

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Công an Quảng Ninh bắt giữ đối tượng giữ vai trò chuyên tiêu thụ ma túy trong đường dây là Bùi Huy Tú (SN 1988) và sau đó lần lượt bắt thêm nhiều đối tượng khác, đều là các chân rết thuộc đường dây này.

Tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng 10/2016 đã cũng nhau bàn bạc, tổ chức mua MTTH từ Trung Quốc về rồi chia thành các gói nhỏ để dễ bề cất giấu và sau đó mang đến các quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn TP. Hạ LongTP. Cẩm Phả… tiêu thụ. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây ma túy “khủng” này đã tiêu thụ trót lọt tới hơn 10kg MTTH dạng ketamin và dạng “đá”.

Tiếp tục, tại chuyên án có bí số 617 L, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trái phép cũng từ Trung Quốc về, thu giữ hơn 10 g MTTH dạng “đá”, 20g MTTH dạng ketamin, gần 100 hộp hương liệu Shisha, 15 bộ đồ sử dụng Shisha cùng nhiều vũ khí, hung khí như: súng côn tự chế, kiếm…

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, đường dây này do có một số đối tượng từng làm nghề chèo đò nên đã tổ chức mua lại ma túy của các đối tượng Trung Quốc trên khu vực đường sông, rồi mang về bán cho các “trùm” chuyên phân phối lẻ ma túy trên địa bàn.

Công an tỉnh hiện đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật.

An Nhiên