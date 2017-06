Sofia Boutella chia sẻ vai xác ướp trong The Mummy không đơn giản chỉ là ác quỷ đi giết người mà có tính cách và câu chuyện. The Mummy ra rạp từ ngày 9/6, khởi động chuỗi dự án phim về quái vật của Universal. Các nhân vật kinh điển như Frankenstein, The Invisible Man, The Wolf Man, Creature from the Black Lagoon, Bride of Frankenstein cũng đang được phát triển thành phim mới.