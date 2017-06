Miễn phí bản quyền phần mềm giúp máy tính luôn được an toàn

Malware Hunter là một trong những phần mềm bảo mật được đánh giá cao nhờ vào độ an toàn và đặc biệt hoạt động cực kỳ nhẹ nhàng trên máy tính. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu bản quyền phần mềm này với hạn dùng trong vòng một năm.

Malware Hunter là một trong những phần mềm bảo mật được giới công nghệ và người dùng đánh giá cao. Đúng như tên gọi của mình (Malware Hunter nghĩa là “Thợ săn mã độc”), nhiệm vụ của Malware Hunter là bảo vệ máy tính chống lại sự xâm nhập của các loại mã độc và các mối nguy hại khác.

Phần mềm cũng trang bị tính năng để bảo vệ máy tính tránh bị lây nhiễm virus và mã độc từ USB hay thẻ nhớ ngoài, là cách thức lây nhiễm mã độc rất hay gặp trên máy tính.

Giao diện chính của Malware Hunter rất đơn giản. Phần mềm hoạt động nhẹ nhàng trên các máy tính cũ và cấu hình yếu

Ưu điểm lớn nhất của Malware Hunter đó là sử dụng công nghệ điện toán đám mây nên cơ sở dữ liệu luôn được cập nhật liên tục và hoạt động hết sức nhẹ nhàng. Điều này giúp Malware Hunter để phù hợp sử dụng trên các máy tính cũ và có cấu hình yếu.

Ngoài ra Malware Hunter không chỉ là phần mềm bảo mật đơn thuần mà còn được trang bị tính năng cho phép người dùng dọn dẹp file rác trên hệ thống, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng.

Hướng dẫn đăng ký và nhận bản quyền phần mềm

Mặc định phiên bản dùng thử của Malware Hunter không giới hạn về thời gian sử dụng nhưng giới hạn về tính năng, trong khi bản quyền của phần mềm có giá 24,97USD.

Hiện tại hãng phần mềm Glarysoft, “cha đẻ” của Malware Hunter đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này:

- Đầu tiên download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tiếp theo, truy cập vào đây, điền địa chỉ email vào khung “Enter your e-mail”, sau đó đánh dấu vào tùy chọn “I’m not a robot” rồi nhấn nút “Get My Key Now”.

- Chờ trong giây lát một email được gửi đến từ hãng phần mềm Glarysoft với tiêu đề “Glarysoft Account: Giveaway”, bên trong có chứa đoạn mã bản quyền của phần mềm.

Lưu ý: nếu sử dụng hộp thư Gmail để đăng ký thì email này sẽ nằm trong tab “Nội dung cập nhật”.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Lưu ý trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ đề nghị người dùng cài đặt thêm một phần mềm khác của hãng Glarysoft. Khi thấy hộp thoại như hình minh họa dưới đây, bạn không nên đánh dấu vào tùy chọn ở trên mà chỉ nhấn nút “I Agree” để bắt đầu cài đặt Malware Hunter.

- Sau khi hoàn tất cài đặt phần mềm, từ giao diện chính, bạn nhấn nút “Active Now”. Từ hộp thoại hiện ra sau đó, bạn điền email đã dùng để đăng ký ở trên vào khung “Email” và dán đoạn mã bản quyền có được vào khung “License Code” rồi nhấn nút “Active Now”.

Bây giờ bạn đã có thể sử dụng Malware Hunter với đầy đủ bản quyền trong thời hạn lên đến một năm mà không còn gặp phải hạn chế nào về tính năng.

Đặc biệt Malware Hunter có thể cài đặt và sử dụng song song với một phần mềm bảo mật khác hiện có trên máy tính. Người dùng có thể sử dụng Malware Hunter như một lớp phòng ngự thứ 2 để giúp bảo vệ an toàn cho máy tính. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Malware Hunter như một phần mềm bảo mật độc lập.

Phạm Thế Quang Huy