Quần thể biệt thự của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

Các chuyên gia rất ngạc nhiên khi thấy gia đình đại bàng đầu trắng đang nuôi một con diều hâu đuôi đỏ non, vốn là con mồi của chúng.

Liên quan vụ chủ nhà xe Hùng Hường ở Nghệ An bị 2 đối tượng xông vào nhà đánh dã man, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can.