Khởi tố 2 bị can đánh bà chủ nhà xe, rượt đuổi công an

Liên quan vụ chủ nhà xe Hùng Hường ở Nghệ An bị 2 đối tượng xông vào nhà đánh dã man, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Sáng nay, Công an huyện Yên Thành cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Lê Văn Hùng (SN 1978, trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu) và Trương Đăng Công (SN 1986, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về hành vi ''cố ý gây thương tích''.

Hai đối tượng Hùng và Công đã bị khởi tố vì hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 17h25 ngày 30/5, anh Lê Văn Hùng (chủ hãng xe Hùng Phát), tại huyện Diễn Châu, tổ chức một nhóm gồm 5-6 người đi trên xe taxi L.H mang BKS 37A-170xx và xe máy, đem theo hung khí đến nhà ông Hùng.

Khi đến, một số người canh chừng bên ngoài, 2 người đàn ông đi vào trong đấm, đá liên tục vào bà Hường.

Bị tấn công, bà Hường ngã xuống nền nhà, cố gượng dậy nhưng vẫn bị các đối tượng dùng tay đấm, chân đạp liên tục.

Bà Hường kể: ''Lúc bị ngã xuống nền nhà, một người định rút dao ra đòi chém, nhưng tôi la lên thì hắn bảo: ''Ngậm mồm không tao bắn...''.

''Đây là hành động ngông cuồng, mang tính chất côn đồ, liều lĩnh và hung hãn có tổ chức. Do đó, gia đình chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng coi thường pháp luật'', đơn của ông Hùng nêu.

Theo kết quả giám định thương tật thì chị Hường bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 8%.

Nguyên nhân của vụ việc bước đầu xác định xuất phát từ việc cạnh tranh trong kinh doanh vận tải giữa hai nhà xe Hùng Hường ở 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu (Nghệ An).

Hiện trường trước lúc xảy ra vụ cố ý đánh người và rượt đuổi hai cán bộ Công an huyện.

Thiếu tá Trần Đức Long, cán bộ Công an huyện Yên Thành cho biết, sau khi nhóm đối tượng đánh đập chủ xe Hùng Hường rồi chạy ra ngoài. Vào thời điểm đó, anh Long đang cầm điện thoại để báo tin cho Ban Công an xã và báo cáo lãnh đạo Công an huyện thì bất ngờ các đối tượng đã rượt đuổi.

"Lúc đó tôi đang mặc thường phục nên các đối tượng nghĩ tôi là người nhà của nhà xe Hùng Hường. Bị rượt đuổi, anh Lê Trọng Hiếu cũng vừa đến nhưng cũng bị các đối tượng cầm vũ khí rượt đuổi tiếp" - Thiếu tá Trần Đức Long kể.

Trong lúc bị truy đuổi, anh Lê Trung Hiếu đã xuất thẻ ngành nói là Công an huyện nhưng các đối tượng vẫn không ngừng truy đuổi. Đến khi các cán bộ Công an huyện Yên Thành thoát được vòng vây, các đối tượng trên mới dừng lại và lên xe rời khỏi hiện trường.

Theo Trưởng Ban công an xã Nam Thành (huyện Yên Thành) Cao Đình Hường, các đối tượng thách thức pháp luật, khiến người dân rất bức xúc và mong muốn xử lý nghiêm.

Quốc Huy