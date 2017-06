Những bật mí thú vị về diễn viên đóng Bảo Ngậu phim “Người phán xử”

Trong “Người phán xử”, Bảo Ngậu (Bảo Anh đảm vai) được xây dựng với vẻ ngoài điển trai, nụ cười bí hiểm và một thân phận khá mập mờ. Điều này khiến nhiều khán giả tò mò tột độ về nhân vật này.

Những tập đã phát sóng, khản giả chỉ biết Bảo Ngậu xuất thân từ một gia đình thuần nông, đông anh em. Vai diễn thể hiện nhân vật tốt nghiệp trường kinh tế nhưng không xin được việc nên đành lên vùng biên “đánh hàng”. Sau này, Bảo Ngậu được thuê vào tập đoàn Phan Thị để làm giúp việc cho “ông trùm” Phan Quân.

Những thông tin “mập mờ” đó khiến khán giả đoán già đoán non Bảo Ngậu chính là cảnh sát chìm được cài cắm vào Phan Thị để nắm bắt đường dây của ông trùm “Người phán xử”. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị hai người đứng đầu tập đoàn Phan Thị loại bỏ sau đó. Dù vậy, họ vẫn đưa ra nhận định, Bảo Ngậu là kẻ nguy hiểm và không hề đơn giản.

Bảo Anh trong vai Bảo Ngậu của Người phán xử. Ảnh: VTV

Trong tập 23 mới phát sóng, Bảo Ngậu được nhắc đến liên tục vì ít nhiều liên quan đến vụ Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) bị truy sát. Theo đó, Lương Bổng bị một nhóm người bịt mặt, xông vào nhà truy sát dẫn đến bị thương nặng. Điều đặc biệt là đúng vào thời điểm này Bảo Ngậu lại vắng mặt, súng của Lương Bổng bỗng nhiên không có đạn.

Trong các tập trước đó, Thế “chột” (Chu Hùng) đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Bảo Ngậu. Ông ta luôn công khai bày tỏ niềm ao ước có được một tay chân như thế.

Bày tỏ trên trang cá nhân, Bảo Anh viết rằng: “Bảo Ngậu không cần sự đau xót hay quan tâm của bất kỳ ai, mình anh ta đủ sức chống trả cả thế giới. Hắn không cần ai đứng về phía hắn”. Và khi trả lời một bình luận, Anh Bảo còn nửa đùa nửa thật rằng anh chính là kẻ hạ sát Lương Bổng. Để chứng minh cho điều này, nam diễn viên đăng tải một tấm ảnh chụp phía sau kẻ đang vác gậy nhằm vào Lương Bổng với dáng vẻ rất giống Bảo Ngậu.

Bảo Anh từng theo học khoá 2 lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam. Anh là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim: Kẻ sát nhân, Lật mặt, Hành trình bí ẩn, Câu hỏi số 5, serie Cảnh sát hình sự…

Bảo Anh được xem là "chiến sỹ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt". Ảnh: tL.

Trước khi chính thức bén duyên với phim anh, nam diễn viên này từng theo học ngành kinh tế và có trong tay mấy bằng đại học. Chia sẻ với người viết, Bảo Anh cho biết, anh từng có thời gian chu du đến khá nhiều nơi trên thế giới. Anh từng sống ở Đài Bắc (Đài Loan), Hà Lan, Tây Tạng, Texas - Mỹ, Quảng Châu – Trung Quốc… trong thời gian từ nửa năm đến một năm.

Đặc biệt, vào năm 2008, Bảo Anh đã quyết định rời nội thành về sinh sống tại làng Cự Đà, Thanh Oai, Hà Nội. Về đây, anh có không gian để nuôi chó becgie, nuôi gà, trồng rau, trồng cây cảnh, làm mộc, làm thợ hồ… Tối tối lại cùng anh em trong làng đi câu cá, soi ếch, bắt lươn… Sáng sáng lại dậy chạy ra đồng hít thở không khí trong lành, tập thể dục với những người dân thôn quê chân chất rồi về đi chợ chuẩn bị bữa sáng cho vợ con. Ở thời điểm hiện tại, Bảo Anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với cô con gái mới lên 3 tuổi.

Dù chỉ là tay ngang nhưng khi hóa thân vào các nhân vật, Bảo Anh lại cho thấy khả năng diễn xuất thuyết phục. Từng có nhiều khán giả ưu ái “phong” cho anh danh hiệu “Chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt”. Lý giải điều việc lặp đi lặp lại vai diễn hình sự, Bảo Anh cho rằng, con mắt tinh tường của các đạo diễn đều nhận thấy anh có khuôn mặt biểu cảm, phù hợp với vai diễn mà mọi người gọi vui là mặt “rất hình sự”.

Bảo Anh ngoài đời.

Trong hơn 10 năm gắn bó với nghiệp diễn, Bảo Anh có rất nhiều kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại anh đều thấy buồn cười. Chẳng hạn trong phim "Phóng viên thử việc" có cảnh diễn viên phải tiếp khách. Lúc đó, anh cứ ngỡ mình phải uống rượu bia thật nên nhập vai rất hăng hái đến khi mặt đỏ bừng, chếnh choáng hơi men đạo diễn mới... nhớ ra chưa thay bằng nước chè và hài hước trách diễn viên “chỉ được cái thật thà quá”.

Nói về vai Bảo Ngậu phim “Người phán xử”, nam diễn viên tiết lộ, dù đóng khá nhiều phim nhưng vẫn choáng khi bước vào phim trường này. Ngay từ khi mới quay Bảo Anh đã bị rạn xương đòn, di chuyển rất khó khăn… và bị thương tích khá nhiều trong quá trình quay.

“Tôi còn nhớ, có lần quay vào 1h sáng trong rừng Đầm Long giữa lúc trời mưa rất to thì suýt bị rắn hổ mang cắn. Lúc đó, chúng tôi quay cảnh Bảo Ngậu nằm trên thung lũng, úp mặt vào góc cây để quan sát nhất cử nhất động của nhóm giang hồ ở dưới thung lũng. Trước khi quay, tôi phải tập để lấy góc máy. Hai lần tập đầu không sao, đến lần tập thứ ba thì cảm giác trước mặt mình rất lạnh, nhìn kỹ thì một con rắn hổ mang rất to đang ngay trước mặt mình. May mà lúc đó, con rắn đang không ở trong tư thế chiến đấu nếu không thì coi như bỏ mạng ở đó luôn rồi”, nam diễn viên nói.

Một trong những điểm đặc biệt của nam diễn viên này là rất ít ngủ. Nhiều hôm theo đoàn làm phim quay từ sáng đến tối rất mệt mỏi nhưng nam diễn viên có thể thức cả đêm, không ngủ. Anh có thể thức từ đêm này qua đêm khác mà vẫn tràn trề năng lượng. Anh Bảo cho biết, khả năng thức thâu đêm, từ đêm này qua đêm khác mà không bị mệt ở anh xuất hiện từ năm 2004, sau khi hành hương qua đất Phật Tây Tạng về.

Bảo Anh và con gái.

Những hôm ở nhà, nếu không ngủ anh sẽ đọc sách, dậy tập thể dục từ khi trời vừa hửng sáng, đi chợ mua đồ ăn cho cả gia đình, rồi lê la vào những trang trại trong làng uống đối ba cốc nước chè sau đó về nấu cơm cho vợ. Ở làng, người ta rất ít khi thấy vợ của nam diễn viên đi chợ vì anh đã làm công việc này.

Bảo Anh cũng là một ông bố rất yêu con gái. Anh kể rằng, có những hôm đi đóng phim ở xa mà “nhớ con đến phát khóc”. Vì nhớ con nên có hôm gặp tại nạn, anh vẫn cắn chặt răng chịu đau, đi xe mấy chục cây số về nhà gặp con. Khi nhìn thấy cô con gái đang ngon giấc ngủ say, anh cảm thấy mọi thứ tiêu tan hết, tiếp tục đi làm.

Bình thường, anh luôn dành thời gian để chăm sóc cô con gái 3 tuổi của mình. Từ việc cho con ăn, đưa con đi chơi, tâm sự với con, dạy con những bài học nhỏ trong cuộc sống. Nhìn cách Bảo Anh chơi đùa và yêu thương con gái, không ai nghĩ rằng anh có thể xù xì, gai góc và lạnh lùng như thế khi đóng phim.

Hà Tùng Long