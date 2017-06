Đâm chết bạn sau khi hát karaoke mừng sinh nhật

Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke mừng sinh nhật một người bạn, Nguyễn Phi Long đã dùng vật nhọn đâm Lê Quang Sơn ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Sáng 10/6, đại tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đang tổ chức truy bắt Nguyễn Phi Long (24 tuổi quê ở xã Nam Tuấn, H.Hòa An, Cao Bằng), nghi can đâm chết anh Lê Quang Sơn, (23 tuổi,quê quán Đức Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Sài gòn giải phóng

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khuya 9/6 Sơn cùng Long và nhóm bạn đi ăn sinh nhật và hát karaoke tại trung tâm xã Ninh Gia. Trong lúc hát, Long xảy ra mâu thuẫn với Sơn. Chờ đến khi tàn tiệc, mọi người ra về đến thôn Tân Phú (xã Ninh Gia, H.Đức Trọng) , thì Long dùng vật nhọn đâm từ phía sau khiến anh Sơn gục ngã tại chỗ.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Sơn đã tử vong. Sau khi gây án Long bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Thanh niên