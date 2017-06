Tinh trùng sẽ không chạm được vào trứng khi con người sử dụng loại hợp chất này

Các chuyên gia Mỹ đã tìm ra hợp chất mới có nguồn gốc từ thực vật có tác dụng tránh thai thần kỳ.



Một nghiên cứu mới về hợp chất hóa học từ thực vật có thể ngăn chặn trứng và tinh trùng thụ tinh đang được các nhà khoa học ở Đại học California, Berkeley thực hiện.

Cụ thể, hợp chất hóa học chiết xuất triterpenoids pristimerin và lupeol từ thực vật có tiềm năng chặn được cơ chế thụ tinh thông thường của trứng và tinh trùng.

Hợp chất này khiến tinh trùng không đến được gần trứng.

Nói đúng hơn, nó sẽ ngăn chặn quá trình sản xuất hormone progesterone khi tinh trùng đến gần trứng nhằm ngưng kích hoạt kênh canxi của tinh trùng (được gọi là CatSper).

Theo giới chuyên gia, phương pháp này tốt hơn thuốc tránh thai khẩn cấp gấp nhiều lần bởi nó ngăn chặn tinh trùng một cách tự nhiên.

Từ đâu mà giới chuyên gia nảy ra ý tưởng này?

Ban đầu các nhà nghiên cứu nhận thấy, các steroids testosterone và hydrocortisone chặn quá trình sản xuất progesterone và kích hoạt CatSper.

Điều đó giải thích tại sao khi trong cơ thể có một lượng cao các steroids này (đôi lúc gây ra bởi sự căng thẳng) thì khả năng sinh sản ở nữ giới giảm.

Từ phát hiện này các nhà nghiên cứu mới tìm đến các hợp chất khác có công dụng chặn khả năng bơi của tinh trùng.

Và sau nhiều thời gian, các cuộc nghiên cứu cho thấy, cả hai chất pristimerin và lupeol đều ngăn chặn progesterone không cho chúng gắn kết với một protein gọi là ADHD2, những protein có khả năng kích hoạt CatSper.

"Nếu chiết xuất thành công, thuốc này sẽ tốt hơn thuốc tránh thai khẩn cấp gấp nhiều lần bởi nó ngăn chặn tinh trùng một cách tự nhiên" - đó là kết luận các nhà khoa học đứng đầu nghiên cứu này.

Trợ lý giáo sư khoa phân tử và tế bào sinh học - Lishko - người đứng đầu nghiên cứu nói trước giới báo chí: "Hai hợp chất từ thực vật này có thể chặn việc thụ thai chỉ với một lượng rất nhỏ, thấp hơn liều lượng cần thiết của levonorgestrel trong thuốc tránh thai khẩn cấp Plan B đến 10 lần. Vì thế, chúng có thể được xem là thuốc tránh thai khẩn cấp thế hệ mới mà chúng tôi gọi là "phân tử bao cao su"".

Nhà nghiên cứu Mannowetz thuộc Đại học California, Berkeley chia sẻ: "Hãy so sánh với loại thuốc tránh thai phổ thông, khi bạn uống là đang nhét thêm một đống hormone vào cơ thể. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên. Do đó loại thuốc mới này mang lại nhiều lợi thế mới".

Vào đầu thập niên 2000, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc chặn CatSper có thể gây ra vô sinh ở chuột đực.

Ưu thế lớn nhất của một loại thuốc tránh thai tạo nên từ pristimerin hay lupeol là chúng chỉ tập trung chặn cơ chế CatSper, tức chỉ tác động lên tinh trùng, chứ không có ảnh hưởng lên steroid hay hormone.

Điều đó loại bỏ được tác dụng phụ như nghẽn máu vốn hay đi chung với những viên thuốc tránh thai bình thường, Mannowetz nói.

Viện Khoa Học Quốc Gia đang nghiên cứu để có thể tổng hợp thành công loại thuốc tránh thai tiện dụng từ hai hợp chất pristimerin và lupeol này.

Nếu thành công, chúng ta sẽ có một loại thuốc tránh thai an toàn và hiệu quả nhanh hơn rất nhiều lần so với các loại thuốc tránh thai hiện tại. Hi vọng các nhà khoa học có thể nhanh chóng tổng hợp ra được loại thuốc hữu dụng này.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings của Viện Khoa Học Quốc Gia.