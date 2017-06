Quỹ từ thiện của con trai ông Trump bị "soi"

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng vừa bị cơ quan công an bắt giam vì được cho có liên quan đến vụ "giải cứu" phân bón kém chất lượng của một doanh nghiệp.

Do mâu thuẫn ghen tuông từ trước đó, trong lúc người vợ đang ngủ say tại nhà của mẹ đẻ, người chồng đã lẻn vào phòng lấy can xăng 2 lít đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến người vợ tử vong.