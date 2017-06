Bắt đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 10/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và thu giữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, tối ngày 8/6, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đã mật phục và bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trong chuyên án bí số 1117-S, tại nhà của đối tượng Sơn, lực lượng công an đã thu giữ 5.926 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn bị bắt giữ

Cũng vào thời điểm đó, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch cũng đã dừng xe ô tô mang BKS 37A- 099.12 để kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Quang Trường (SN 1977, trú tại xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Thế Anh (SN 1986, trú tại Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An). Đây là hai đối tượng vừa bán ma túy cho Lê Ngọc Sơn và thu giữ số tiền gần 293 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ gần 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 23/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an Quảng Bình cũng đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Sơn (SN 1985), trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh hêrôin trọng lượng hơn 347g và một số tang vật khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen và thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Để biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng phá án, chiều ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã ký quyết định tặng bằng khen và thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án 1117-S.

Đặng Tài