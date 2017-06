Dân “khóc ròng” vì hàng trăm tấn bí xanh không ai mua

Do mâu thuẫn ghen tuông từ trước đó, trong lúc người vợ đang ngủ say tại nhà của mẹ đẻ, người chồng đã lẻn vào phòng lấy can xăng 2 lít đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến người vợ tử vong.