Trùm ma túy thành Vinh giữa tòa quay sang tố nhân tình

Có tiếng là người “chơi đẹp”, nhưng trong phiên xử, Tuấn “lay” bỗng quay sang tố cáo nhân tình. Cách hành xử khó hiểu của trùm ma túy thành Vinh khiến nhiều người tò mò, muốn biết nguyên nhân.

Bị cáo Tuấn “lay” (người ngồi, đeo kính)

“Chuyện tình” trong trại giam

Gia nhập giang hồ từ nhỏ, bắt đầu bằng trộm cắp, móc túi, đâm thuê chém mướn, với độ lỳ lợm và sẵn sàng “chiến” tới cùng nếu gặp đối thủ cạnh tranh, Phan Đình Tuấn (SN 1971, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An), hay còn gọi là Tuấn “lay” nhanh chóng “lấy số” trong giới giang hồ.

Tuấn đã ba lần bị cơ quan chức năng bắt giữ, truy tố với ba tội danh. Cụ thể, năm 2000, Tuấn bị kết án 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến năm 2008, sau thời gian phiêu bạt sang trời Tây để trốn truy nã vì đã dùng súng bắn chết một giang hồ có tiếng tại Nghệ An, Tuấn “lay” tiếp tục bị bắt giữ. Lần này, Tuấn bị kết án 10 năm tù về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Năm 2015, Tuấn bị kết án tử hình với tội mua bán trái phép chất ma túy, số lượng 110 bánh heroin.

Trước đó, trong khoảng thời gian thụ án tại trại giam Đông Sơn (Quảng Bình) rồi được chuyển đến trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế), Tuấn “lay” đã gặp được Nguyễn Thị Hương (SN 1968, ngụ tỉnh Nghệ An), một người đàn bà góa chồng. Năm 2011, sau gần một năm quen biết nhau, cả hai nảy sinh tình cảm.

Lúc này, Tuấn vẫn đang ở trong trại giam. Cũng không hiểu vì sao Hương lại có trong tay tờ giấy chứng nhận là vợ của Tuấn để hàng tháng vào thăm gặp người tình. Trong những lần vào thăm nuôi, cả hai sống như vợ chồng tại “buồng hạnh phúc”.

Cũng từ những lần thăm gặp này, Hương gặp Hồ Sự Cơ (SN 1983, ngụ TP Vinh, là “đệ tử ruột” của Tuấn). Biết Cơ không có việc làm, Hương bảo Cơ “về làm với anh chị”.

Theo cáo buộc, trong thời gian ngồi tù, Tuấn vẫn điều hành một số phi vụ. Cuối năm 2013, khi đang chấp hành bản án giết người tại trại giam Bình Điền, Tuấn 3 lần liên lạc thành công với Cơ để chỉ đạo đến huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự.

Cơ tiếp tục đưa hàng vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung (SN 1964, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An), mỗi chặng vận chuyển có tiền công 100 triệu đồng. Cũng trong năm 2013, Tuấn đã hai lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977, ngụ TP Vinh, Nghệ An) tới thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhận hơn 80 bánh heroin từ Sự, mang vào Đồng Nai giao cho Trung.

Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù, tiếp tục chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Sự rồi chuyển cho Trung; chỉ đạo Cơ nhận 60 bánh heroin từ Phan Thanh Tòn (SN 1989, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Phi vụ 60 bánh heroin không trót lọt khi chiều 15/2/2014 tại khu vực cầu Bến Thủy (Nghệ An), Cơ bị cảnh sát bắt quả tang.

“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”

Tham dự phiên tòa xét xử mới đây do TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử lưu động tại trại giam Nghi Kim, Tuấn và đồng bọn tỏ ra khá bình tĩnh. Hai chân của Tuấn bước đi khó khăn do bị cùm lâu ngày trong phòng biệt giam. Khó khăn trong việc đứng lâu nên Tuấn được tòa cho phép ngồi trong quá trình xét xử.

Nghe nhân tình tố cáo, Hương mỉm cười

Tại tòa, Tuấn cho rằng Hương mới là kẻ cầm đầu trong đường dây ma túy này. Trong vụ này, Tuấn chỉ là người giới thiệu mối hàng, nơi tiêu thụ còn Hương là người trực tiếp giao dịch, thu tiền. Toàn bộ số tiền lãi từ những vụ mua bán lên tới cả trăm nghìn USD đều chảy hết vào túi Hương, Tuấn không được đồng xu nào. Tuấn cho rằng VKS truy tố Hương tội “Không tố giác tội phạm” là không đúng, là để sót người, lọt tội.

“Bị cáo vì tình, vì tưởng người ta thật lòng yêu thương mình, đó là cái ngu của bị cáo. Bị cáo đang mang án tử, chết thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Chỉ đề nghị Tòa xử đúng người, đúng tội”, Tuấn nói và biện minh cho việc giúp Hương thiết lập đường dây ma túy là do “yêu lầm”.

Tuấn nói tiếp: “Vào trong này tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu để “chúng nó” ở ngoài sẽ phạm tội tiếp, tôi quyết định phải khai ra chúng nó. Người ta chẳng có tình nghĩa gì, người ta lợi dụng mình. Mình ngộ nhận tình yêu người ta đến với mình thôi, thực sự không phải như thế, làm sao mà chấp nhận được”.

Nghe người tình buộc tội, Hương lắc đầu, cười nhếch miệng, cho rằng không biết nguồn gốc số tiền đó mà “do tình cảm giữa bị cáo với anh Tuấn đã sâu đậm, anh Tuấn nói cất hộ tiền thì bị cáo cất hộ”.

Trong khi Hương cho rằng, toàn bộ số tiền này đã được chuyển cho Tuấn sau khi mãn hạn tù thì Tuấn khẳng định đó là tiền của Hương và hoàn toàn không nhận một đồng nào từ số tiền này. Hương cũng phủ nhận những lần vào thăm Tuấn để bàn bạc việc mua bán ma túy mà khai nhận mục đích vào thăm là để Tuấn “cải tạo tốt để sớm được trở về”.

Các luật sư bào chữa cho Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng cũng đề nghị HĐXX xem xét vai trò, hành vi phạm tội của Hương trong vụ án này để tránh bỏ sót người, lọt tội.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, lời khai của Tuấn và Cơ không đủ căn cứ để buộc tội Nguyễn Thị Hương mua bán trái phép chất ma túy; VKS truy tố Hương tội “Không tố giác tội phạm” là đúng người, đúng tội.

Được nói lời sau cùng, Tuấn nói: “Đằng nào thì bị cáo cũng bị một án tử rồi, bây giờ nhận thêm án tử cũng không sao. Tuy nhiên, bị cáo muốn tòa đánh giá vụ án thật khách quan, không để lọt tội. Trong vụ án này, bị cáo bị oan, không phải là người chủ mưu”.

Trong khi bị cáo Cơ xin được hưởng khoan hồng thì bị cáo Trung nói với gương mặt lạnh tanh: “Bị cáo không có gì để nói lời sau cùng. Vì với tôi thời gian đi buôn ma tuý không có đồng tiền lời nào. Bây giờ chấp nhận án chết là chết thôi”.

HĐXX cho rằng, trong vụ án này Tuấn có vai trò là người cầm đầu, điều hành, chỉ đạo bị cáo Cơ giao ma túy cho bị cáo Trung tiêu thụ. Còn bị cáo Cơ, Thắng, Tòn và Trung bản chất là người làm thuê kiếm công... Đây là đường dây ma túy với tang vật rất lớn, các bị cáo phạm tội nghiêm trọng.

Vì vậy tòa tuyên mức án tử hình với cả 5 bị cáo Tuấn, Cơ, Tòn, Thắng và Trung. Hương bị lĩnh 12 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”. Nghe tòa tuyên bản án với người tình một thời đầu gối tay ấp, Tuấn nhếch mép cười, cho biết sẽ kháng cáo, đề nghị làm rõ việc Hương mua bán trái phép chất ma túy.

